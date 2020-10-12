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https://ria.ru/20201012/obstrel-1579399815.html
В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле села под Донецком
Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Яковлевка под Донецком, заявили в понедельник... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:25
2020-10-12T13:43
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
авдеевка
киев
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республике</a> село Яковлевка под Донецком, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по направлению <a href="http://ria.ru/location_Avdeevka/" target="_blank" data-auto="true">Авдеевка</a> (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> – ред.) – Яковлевка выпущено три мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>.По его словам, огонь был открыт во время работ по восстановлению железнодорожных путей."Несмотря на ранее предоставленные гарантии безопасности, вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду, с которой находились также наблюдатели ДНР в СЦКК и представители инженерной службы Народной милиции ДНР… Ремонтные работы прекращены. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201007/soglasheniya-1578683302.html
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донецкая народная республика
авдеевка
киев
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, авдеевка, киев, в мире

В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле села под Донецком

13:25 12.10.2020 (обновлено: 13:43 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Яковлевка под Донецком, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Яковлевка выпущено три мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, огонь был открыт во время работ по восстановлению железнодорожных путей.
"Несмотря на ранее предоставленные гарантии безопасности, вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду, с которой находились также наблюдатели ДНР в СЦКК и представители инженерной службы Народной милиции ДНР… Ремонтные работы прекращены. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:43
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаКиевВ мире
 
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