https://ria.ru/20201012/obstrel-1579399815.html

В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле села под Донецком

Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Яковлевка под Донецком, заявили в понедельник... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:25

2020-10-12T13:25

2020-10-12T13:43

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

авдеевка

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg

<strong>ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республике</a> село Яковлевка под Донецком, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по направлению <a href="http://ria.ru/location_Avdeevka/" target="_blank" data-auto="true">Авдеевка</a> (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> – ред.) – Яковлевка выпущено три мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>.По его словам, огонь был открыт во время работ по восстановлению железнодорожных путей."Несмотря на ранее предоставленные гарантии безопасности, вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду, с которой находились также наблюдатели ДНР в СЦКК и представители инженерной службы Народной милиции ДНР… Ремонтные работы прекращены. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201007/soglasheniya-1578683302.html

2

донецкая народная республика

авдеевка

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, авдеевка, киев, в мире