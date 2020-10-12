https://ria.ru/20201012/obryv-1579376262.html

В Сочи отец и сын на квадроцикле упали с обрыва

Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в Сочи, мальчик выжил, СК организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:39

2020-10-12T11:39

2020-10-12T11:54

туризм

новости - туризм

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

краснодарский край

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<strong>СОЧИ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, мальчик выжил, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.По данным ведомства, 57-летний мужчина с детьми отдыхал в Лазаревском районе Сочи. Днем в пятницу он с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лес в поселке Нижнее Уч-Дере.Отмечается, что следователи организовали проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20200912/kvadrotsikl-1577149151.html

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сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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