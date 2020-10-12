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В Сочи отец и сын на квадроцикле упали с обрыва
Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в Сочи, мальчик выжил, СК организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:39
2020-10-12T11:54
туризм
новости - туризм
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, мальчик выжил, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.По данным ведомства, 57-летний мужчина с детьми отдыхал в Лазаревском районе Сочи. Днем в пятницу он с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лес в поселке Нижнее Уч-Дере.Отмечается, что следователи организовали проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20200912/kvadrotsikl-1577149151.html
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сочи
краснодарский край
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи отец и сын на квадроцикле упали с обрыва

11:39 12.10.2020 (обновлено: 11:54 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 окт - РИА Новости. Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в Сочи, мальчик выжил, СК организовал проверку, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 57-летний мужчина с детьми отдыхал в Лазаревском районе Сочи. Днем в пятницу он с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лес в поселке Нижнее Уч-Дере.
"Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза. В результате произошедшего от полученных повреждений мужчина скончался, его малолетний сын был доставлен в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи организовали проверку по факту происшествия.
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В Подмосковье один человек погиб при опрокидывании квадроцикла
"В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СКР", - говорится в сообщении.
 
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ТуризмНовости - ТуризмСледственный комитет России (СК РФ)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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