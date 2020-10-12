https://ria.ru/20201012/nornikel-1579346174.html

Суд привлек "Норникель" к делу об аварии на ТЭЦ-3 как основного акционера

Арбитражный суд Красноярского края привлек компанию "Норникель" как основного акционера к рассмотрению иска Росприроднадзора на сумму почти в 148 миллиардов... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:34

2020-10-12T08:34

2020-10-12T09:11

разлив дизельного топлива в норильске

светлана радионова

гмк "норильский никель"

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> привлек компанию "Норникель" как основного акционера к рассмотрению иска <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> на сумму почти в 148 миллиардов рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") по делу о разливе нефтепродуктов в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> в конце мая, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник в Арбитражном суде началось рассмотрение иска. В зале присутствует глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>, которая ранее заявляла, что приедет в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярск</a>, чтобы лично присутствовать на заседании."Мы просим привлечь (к рассмотрению. — Прим. ред.) "<a href="http://ria.ru/organization_GMK_Norilskijj_nikel/" target="_blank" data-auto="true">ГМК "Норильский никель</a>", поскольку, во-первых, он является основным акционером и контролирующим лицом", — сказал представитель истца. Суд удовлетворил ходатайство."Ходатайство о привлечении ГМК "Норильский никель" в качестве третьего лица удовлетворено", — сказала судья Наталья Варыгина.По данным суда, Енисейское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) о взыскании 147 784 627 500 рублей вреда, причиненного окружающей среде. Из которых "147 046 011 000 рублей вреда, причиненного водным объектам и 738 616 500 рублей вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды". НТЭК подала ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, Арбитражный суд его отклонил. "Норникель" сообщил, что оценивает общий ущерб от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей.Позже стало известно, что суд продолжит рассмотрение иска по делу об аварии на ТЭЦ в Норильске 24 ноября.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20200925/norilsk-1577784535.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, гмк "норильский никель", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия