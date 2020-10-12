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https://ria.ru/20201012/nornikel-1579346174.html
Суд привлек "Норникель" к делу об аварии на ТЭЦ-3 как основного акционера
Арбитражный суд Красноярского края привлек компанию "Норникель" как основного акционера к рассмотрению иска Росприроднадзора на сумму почти в 148 миллиардов... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:34
2020-10-12T09:11
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
гмк "норильский никель"
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> привлек компанию "Норникель" как основного акционера к рассмотрению иска <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> на сумму почти в 148 миллиардов рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") по делу о разливе нефтепродуктов в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> в конце мая, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник в Арбитражном суде началось рассмотрение иска. В зале присутствует глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>, которая ранее заявляла, что приедет в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярск</a>, чтобы лично присутствовать на заседании."Мы просим привлечь (к рассмотрению. — Прим. ред.) "<a href="http://ria.ru/organization_GMK_Norilskijj_nikel/" target="_blank" data-auto="true">ГМК "Норильский никель</a>", поскольку, во-первых, он является основным акционером и контролирующим лицом", — сказал представитель истца. Суд удовлетворил ходатайство."Ходатайство о привлечении ГМК "Норильский никель" в качестве третьего лица удовлетворено", — сказала судья Наталья Варыгина.По данным суда, Енисейское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) о взыскании 147 784 627 500 рублей вреда, причиненного окружающей среде. Из которых "147 046 011 000 рублей вреда, причиненного водным объектам и 738 616 500 рублей вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды". НТЭК подала ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, Арбитражный суд его отклонил. "Норникель" сообщил, что оценивает общий ущерб от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей.Позже стало известно, что суд продолжит рассмотрение иска по делу об аварии на ТЭЦ в Норильске 24 ноября.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20200925/norilsk-1577784535.html
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, гмк "норильский никель", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия

Суд привлек "Норникель" к делу об аварии на ТЭЦ-3 как основного акционера

08:34 12.10.2020 (обновлено: 09:11 12.10.2020)
 
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края привлек компанию "Норникель" как основного акционера к рассмотрению иска Росприроднадзора на сумму почти в 148 миллиардов рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске в конце мая, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник в Арбитражном суде началось рассмотрение иска. В зале присутствует глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая ранее заявляла, что приедет в Красноярск, чтобы лично присутствовать на заседании.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Мы просим привлечь (к рассмотрению. — Прим. ред.) "ГМК "Норильский никель", поскольку, во-первых, он является основным акционером и контролирующим лицом", — сказал представитель истца. Суд удовлетворил ходатайство.
"Ходатайство о привлечении ГМК "Норильский никель" в качестве третьего лица удовлетворено", — сказала судья Наталья Варыгина.
По данным суда, Енисейское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) о взыскании 147 784 627 500 рублей вреда, причиненного окружающей среде. Из которых "147 046 011 000 рублей вреда, причиненного водным объектам и 738 616 500 рублей вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды". НТЭК подала ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, Арбитражный суд его отклонил. "Норникель" сообщил, что оценивает общий ущерб от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей.
Позже стало известно, что суд продолжит рассмотрение иска по делу об аварии на ТЭЦ в Норильске 24 ноября.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
 
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваГМК "Норильский никель"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
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