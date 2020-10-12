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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201012/neft-1579404557.html
Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель
Утренние темпы снижения цен на нефть немного ускорились в понедельник днем и достигают 1,5% по марке WTI, которая к тому же ушла ниже 40 долларов за баррель, в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:12
2020-10-12T14:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Утренние темпы снижения цен на нефть немного ускорились в понедельник днем и достигают 1,5% по марке WTI, которая к тому же ушла ниже 40 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают последствия возобновления нефтедобычи в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, ослабления урагана "Дельта" и прекращения забастовки работников этой отрасли в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> падала на 1,35%, до 42,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 39,98 доллара за баррель.Давление на стоимость нефти в понедельник оказывают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.Кроме того, СМИ сообщают, что многие нефтедобывающие платформы в <a href="http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Мексиканском заливе</a> восстановили работу на фоне ослабления урагана "Дельта". В субботу Национальный центр <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по слежению за ураганами сообщил, что "Дельта" ослабла до уровня депрессии.Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ о прекращении забастовки в Норвегии. Ранее норвежская госкомпания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северном море</a>."Текущая ситуация связана с тем, что заканчиваются перебои с добычей… что не поддерживает рынок в условиях сохраняющихся опасений вокруг спроса", - приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> слова аналитика по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
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цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика

Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель

14:12 12.10.2020 (обновлено: 14:13 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Утренние темпы снижения цен на нефть немного ускорились в понедельник днем и достигают 1,5% по марке WTI, которая к тому же ушла ниже 40 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают последствия возобновления нефтедобычи в Ливии, ослабления урагана "Дельта" и прекращения забастовки работников этой отрасли в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,35%, до 42,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 39,98 доллара за баррель.
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Давление на стоимость нефти в понедельник оказывают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.
Кроме того, СМИ сообщают, что многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе восстановили работу на фоне ослабления урагана "Дельта". В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что "Дельта" ослабла до уровня депрессии.
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Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ о прекращении забастовки в Норвегии. Ранее норвежская госкомпания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.
"Текущая ситуация связана с тем, что заканчиваются перебои с добычей… что не поддерживает рынок в условиях сохраняющихся опасений вокруг спроса", - приводит агентство Рейтер слова аналитика по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentЭкономика
 
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