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На Ставрополье запущен "Навигатор дополнительного образования детей"
Сайт "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" запущен в регионе в рамках регпроекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование",... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:22
2020-10-12T16:22
нацпроекты
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Сайт "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" запущен в регионе в рамках регпроекта "Успех каждого ребенка" <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nacproekty" target="_blank">нацпроекта</a> "Образование", сообщает краевое министерство образования.На общедоступном информационном портале представлена единая база кружков, секций, студий, ансамблей различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет. "Платформа призвана обеспечить и детей, и родителей доступом ко всем программам дополнительного образования. И, что важно, дает возможность не только получить необходимую информацию о той или иной образовательной программе, но и возможность записаться на занятия, которые соответствуют желанию ребенка", — говорится в сообщении.Кроме того, в Навигаторе размещают дополнительные общеобразовательные программы для детей организации профессионального и высшего образования, спортивные школы, учреждения культуры и другие.Поиск в Навигаторе осуществляется с помощью рубрикатора, который позволяет выбрать программы по их основным характеристикам, например, по муниципалитету, направленности, особенностям здоровья детей.Наполнение портала ведется поэтапно, полную загрузку данных планируется завершить к концу года. Платформой предусмотрены сервисы общественной оценки программ различных направленностей, авторизация через портал государственных услуг.
https://ria.ru/20201006/fizkultura-1578389407.html
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нацпроекты, ставропольский край

На Ставрополье запущен "Навигатор дополнительного образования детей"

16:22 12.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НевараКонцерт детского танцевального ансамбля "Радуга" из Ставрополя в Индии
Концерт детского танцевального ансамбля Радуга из Ставрополя в Индии - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Невара
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СТАВРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Сайт "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" запущен в регионе в рамках регпроекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", сообщает краевое министерство образования.
На общедоступном информационном портале представлена единая база кружков, секций, студий, ансамблей различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
"Платформа призвана обеспечить и детей, и родителей доступом ко всем программам дополнительного образования. И, что важно, дает возможность не только получить необходимую информацию о той или иной образовательной программе, но и возможность записаться на занятия, которые соответствуют желанию ребенка", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Навигаторе размещают дополнительные общеобразовательные программы для детей организации профессионального и высшего образования, спортивные школы, учреждения культуры и другие.
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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На Ставрополье меняют подход к школьной физкультуре
Поиск в Навигаторе осуществляется с помощью рубрикатора, который позволяет выбрать программы по их основным характеристикам, например, по муниципалитету, направленности, особенностям здоровья детей.
Наполнение портала ведется поэтапно, полную загрузку данных планируется завершить к концу года. Платформой предусмотрены сервисы общественной оценки программ различных направленностей, авторизация через портал государственных услуг.
 
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НацпроектыСтавропольский край
 
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