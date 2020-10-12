https://ria.ru/20201012/navigator-1579438356.html

На Ставрополье запущен "Навигатор дополнительного образования детей"

Сайт "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" запущен в регионе в рамках регпроекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование",... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:22

2020-10-12T16:22

2020-10-12T16:22

нацпроекты

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Сайт "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" запущен в регионе в рамках регпроекта "Успех каждого ребенка" <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nacproekty" target="_blank">нацпроекта</a> "Образование", сообщает краевое министерство образования.На общедоступном информационном портале представлена единая база кружков, секций, студий, ансамблей различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет. "Платформа призвана обеспечить и детей, и родителей доступом ко всем программам дополнительного образования. И, что важно, дает возможность не только получить необходимую информацию о той или иной образовательной программе, но и возможность записаться на занятия, которые соответствуют желанию ребенка", — говорится в сообщении.Кроме того, в Навигаторе размещают дополнительные общеобразовательные программы для детей организации профессионального и высшего образования, спортивные школы, учреждения культуры и другие.Поиск в Навигаторе осуществляется с помощью рубрикатора, который позволяет выбрать программы по их основным характеристикам, например, по муниципалитету, направленности, особенностям здоровья детей.Наполнение портала ведется поэтапно, полную загрузку данных планируется завершить к концу года. Платформой предусмотрены сервисы общественной оценки программ различных направленностей, авторизация через портал государственных услуг.

https://ria.ru/20201006/fizkultura-1578389407.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты, ставропольский край