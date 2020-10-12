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Титов предложил временно уменьшить налоги на недвижимость для бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T02:09
2020-10-12T02:09
россия
борис титов
михаил мишустин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> предложил председателю правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов для бизнеса, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена."Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости", - рассказали в пресс-службе.В большинстве субъектов России в 2019-2020 годах прошла или проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения, напомнил Титов. Он уточнил, что она ведется исходя из показателей на 1 января соответствующего года и, таким образом, в 2020 году не принимает во внимание сокращение доходности недвижимости, вызванное последствиями пандемии.Он указал, что помимо падения доходов, собственники недвижимости вынуждены нести дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. "В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости может привести к банкротству", - предупредил омбудсмен.Он предложил внести в Налоговый кодекс изменения, в соответствии с которыми рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не превышал бы 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.
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россия, борис титов, михаил мишустин, москва, экономика

Титов предложил временно уменьшить налоги на недвижимость для бизнеса

02:09 12.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов для бизнеса, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости", - рассказали в пресс-службе.
В большинстве субъектов России в 2019-2020 годах прошла или проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения, напомнил Титов. Он уточнил, что она ведется исходя из показателей на 1 января соответствующего года и, таким образом, в 2020 году не принимает во внимание сокращение доходности недвижимости, вызванное последствиями пандемии.
Он указал, что помимо падения доходов, собственники недвижимости вынуждены нести дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. "В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости может привести к банкротству", - предупредил омбудсмен.
Он предложил внести в Налоговый кодекс изменения, в соответствии с которыми рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не превышал бы 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.
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