https://ria.ru/20201012/nagruzka-1579394994.html

Шведскую журналистку пригласили в Россию после жалоб на нагрузки в школах

Ученики сельской школы в Томской области были удивлены статьей шведской журналистики Анны-Лены Лаурен о том, что они перегружены домашними заданиями и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:57

2020-10-12T12:57

2020-10-12T12:57

анна-лена лаурен (журналистка)

томская область

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ученики сельской школы в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a> были удивлены статьей шведской журналистики Анны-Лены Лаурен о том, что они перегружены домашними заданиями и дополнительными занятиями, а также пригласили Лаурен и ее дочь посетить центр "Точка роста" в их поселке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.Ранее журналистка <a href="http://ria.ru/person_anna-lena-lauren-zhurnalistka/" target="_blank" data-auto="true">Анна-Лена Лаурен</a> в статье для шведской газеты <a href="https://www.dn.se/" target="_blank">Dagens Nyheter</a> рассказала, ссылаясь на своих русских знакомых, о слишком больших, по ее мнению, нагрузках у российских школьников. Ранее у Лаурен уже выходила статья, посвященная тому, что российских школьников водят в театры. Журналистка была уверена, что детям в театрах не место, но, взяв с собой дочь на спектакль, была сильно удивлена тем, что девочке понравилось.В министерстве также отметили, что тот факт, что многие ребята занимаются в кружках и секциях, сам по себе является ответом на претензию журналистки – значит, у школьников на все хватает времени."Точки роста" - центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые созданы уже в пяти тысячах сельских школ по всей стране в рамках нацпроекта "Образование". В них проходят уроки по информатике, технологии, ОБЖ, а во второй половине дня там работают разные кружки. "Точка роста" в деревне Кисловка появилась год назад.

https://radiosputnik.ria.ru/20191126/1561596356.html

https://ria.ru/20191108/1560698170.html

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна-лена лаурен (журналистка), томская область, общество