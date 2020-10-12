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Шведскую журналистку пригласили в Россию после жалоб на нагрузки в школах
Ученики сельской школы в Томской области были удивлены статьей шведской журналистики Анны-Лены Лаурен о том, что они перегружены домашними заданиями и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:57
2020-10-12T12:57
анна-лена лаурен (журналистка)
томская область
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ученики сельской школы в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a> были удивлены статьей шведской журналистики Анны-Лены Лаурен о том, что они перегружены домашними заданиями и дополнительными занятиями, а также пригласили Лаурен и ее дочь посетить центр "Точка роста" в их поселке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.Ранее журналистка <a href="http://ria.ru/person_anna-lena-lauren-zhurnalistka/" target="_blank" data-auto="true">Анна-Лена Лаурен</a> в статье для шведской газеты <a href="https://www.dn.se/" target="_blank">Dagens Nyheter</a> рассказала, ссылаясь на своих русских знакомых, о слишком больших, по ее мнению, нагрузках у российских школьников. Ранее у Лаурен уже выходила статья, посвященная тому, что российских школьников водят в театры. Журналистка была уверена, что детям в театрах не место, но, взяв с собой дочь на спектакль, была сильно удивлена тем, что девочке понравилось.В министерстве также отметили, что тот факт, что многие ребята занимаются в кружках и секциях, сам по себе является ответом на претензию журналистки – значит, у школьников на все хватает времени."Точки роста" - центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые созданы уже в пяти тысячах сельских школ по всей стране в рамках нацпроекта "Образование". В них проходят уроки по информатике, технологии, ОБЖ, а во второй половине дня там работают разные кружки. "Точка роста" в деревне Кисловка появилась год назад.
https://radiosputnik.ria.ru/20191126/1561596356.html
https://ria.ru/20191108/1560698170.html
томская область
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Новости
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анна-лена лаурен (журналистка), томская область, общество

Шведскую журналистку пригласили в Россию после жалоб на нагрузки в школах

12:57 12.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ученики сельской школы в Томской области были удивлены статьей шведской журналистики Анны-Лены Лаурен о том, что они перегружены домашними заданиями и дополнительными занятиями, а также пригласили Лаурен и ее дочь посетить центр "Точка роста" в их поселке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала, ссылаясь на своих русских знакомых, о слишком больших, по ее мнению, нагрузках у российских школьников. Ранее у Лаурен уже выходила статья, посвященная тому, что российских школьников водят в театры. Журналистка была уверена, что детям в театрах не место, но, взяв с собой дочь на спектакль, была сильно удивлена тем, что девочке понравилось.
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26 ноября 2019, 11:07
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"Ученики Кисловской средней школы Томской области удивились тому, что журналистка Анна-Лена Лаурен... пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников. Ребята из сельской школы сообщили, что вполне справляются с домашними заданиями, и еще остается время на дополнительные занятия... Ребята приглашают шведскую журналистку в свою деревню, чтобы она смогла убедиться: занятия в школе могут быть интересными и увлекательными... Они уверены, что дочери Анны-Лены понравятся занятия в "Точке роста", - рассказали в ведомстве.
В министерстве также отметили, что тот факт, что многие ребята занимаются в кружках и секциях, сам по себе является ответом на претензию журналистки – значит, у школьников на все хватает времени.
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8 ноября 2019, 05:20
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"Очень круто, что мы можем заниматься такими направлениями, как робототехника, квадрокоптеры, VR в "Точке роста". Причем мы уже выполняем реальные проекты для предприятий. Это не мешает учебе – я учусь в школе очень хорошо. Домашку делаю всегда, но, конечно, проекты увлекают больше. Нравится, что уже в школе мы можем заниматься серьезными делами. На 3D-принтере, например, мы с моей командой делаем маски для медицинских работников, чтобы защитить их от угрозы заражения", - рассказал девятиклассник Тимофей Плотников.
"Точки роста" - центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые созданы уже в пяти тысячах сельских школ по всей стране в рамках нацпроекта "Образование". В них проходят уроки по информатике, технологии, ОБЖ, а во второй половине дня там работают разные кружки. "Точка роста" в деревне Кисловка появилась год назад.
 
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Анна-Лена Лаурен (журналистка)Томская областьОбщество
 
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