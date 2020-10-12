https://ria.ru/20201012/myasnikov-1579386600.html
Доктор Мясников поменял отношение к жизни и обратился к россиянам
Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь". РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:24
2020-10-12T12:24
2020-10-12T12:24
александр мясников (врач)
россия
telegram (приложение)
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий и врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/s/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".Он отметил, что задумался об этом, когда увидел пиджак и туфли, которые так ни разу и не надел. У некоторых вещей, по его словам, даже не были срезаны бирки.Мясников подчеркнул, что многие так и откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". А потом, по словам телеведущего, оказывается, что все уже позади."Сегодня есть отговорка: трудные времена, <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!"— призвал он.Мясников также написал, что решил оторвать все этикетки от новых вещей и не передаривать часть презентов.
https://ria.ru/20201004/zastupilsya-1578194622.html
2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, telegram (приложение), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Телеведущий и врач Александр Мясников
в своем Telegram-канале
призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".
Он отметил, что задумался об этом, когда увидел пиджак и туфли, которые так ни разу и не надел. У некоторых вещей, по его словам, даже не были срезаны бирки.
"Хожу в привычных вещах, а это — жалко, вроде, да и некуда. И подумалось — ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, одену!", — написал врач.
Мясников подчеркнул, что многие так и откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". А потом, по словам телеведущего, оказывается, что все уже позади.
"Сегодня есть отговорка: трудные времена, COVID-19
и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!"— призвал он.
Мясников также написал, что решил оторвать все этикетки от новых вещей и не передаривать часть презентов.