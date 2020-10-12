Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/myasnikov-1579386600.html
Доктор Мясников поменял отношение к жизни и обратился к россиянам
Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь". РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:24
2020-10-12T12:24
александр мясников (врач)
россия
telegram (приложение)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838937_0:25:3072:1752_1400x0_80_0_0_c4481ea446405d6d40d5f4716d5927ae.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий и врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/s/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".Он отметил, что задумался об этом, когда увидел пиджак и туфли, которые так ни разу и не надел. У некоторых вещей, по его словам, даже не были срезаны бирки.Мясников подчеркнул, что многие так и откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". А потом, по словам телеведущего, оказывается, что все уже позади."Сегодня есть отговорка: трудные времена, <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!"— призвал он.Мясников также написал, что решил оторвать все этикетки от новых вещей и не передаривать часть презентов.
https://ria.ru/20201004/zastupilsya-1578194622.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838937_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_21987a6d93a05b6dc63ea38f2d2e532e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, telegram (приложение), здоровье - общество, общество

Доктор Мясников поменял отношение к жизни и обратился к россиянам

12:24 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".
Он отметил, что задумался об этом, когда увидел пиджак и туфли, которые так ни разу и не надел. У некоторых вещей, по его словам, даже не были срезаны бирки.
"Хожу в привычных вещах, а это — жалко, вроде, да и некуда. И подумалось — ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, одену!", — написал врач.
Мясников подчеркнул, что многие так и откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". А потом, по словам телеведущего, оказывается, что все уже позади.
"Сегодня есть отговорка: трудные времена, COVID-19 и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!"— призвал он.
Мясников также написал, что решил оторвать все этикетки от новых вещей и не передаривать часть презентов.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 21:09
Мясников вступился за Малышеву
 
Обсудить2
Александр Мясников (врач)РоссияTelegram (приложение)Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния