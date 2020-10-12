https://ria.ru/20201012/myasnikov-1579386600.html

Доктор Мясников поменял отношение к жизни и обратился к россиянам

Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь". РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:24

2020-10-12T12:24

2020-10-12T12:24

александр мясников (врач)

россия

telegram (приложение)

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий и врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/s/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> призвал россиян не откладывать свою жизнь на "потом" и "когда-нибудь".Он отметил, что задумался об этом, когда увидел пиджак и туфли, которые так ни разу и не надел. У некоторых вещей, по его словам, даже не были срезаны бирки.Мясников подчеркнул, что многие так и откладывают жизнь на "потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года". А потом, по словам телеведущего, оказывается, что все уже позади."Сегодня есть отговорка: трудные времена, <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и прочее. Только времена — они всегда трудные и имеют тенденцию становиться все хуже. Надо жить по-полной здесь и сейчас!"— призвал он.Мясников также написал, что решил оторвать все этикетки от новых вещей и не передаривать часть презентов.

https://ria.ru/20201004/zastupilsya-1578194622.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, telegram (приложение), здоровье - общество, общество