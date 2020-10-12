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РЭО заявил о нехватке полигонов для мусора
Около 20% образующихся отходов в целом по России вывозить просто некуда, полигонов не хватает, а в ряде регионов ситуация еще хуже, заявил журналистам в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:13
2020-10-12T15:13
алексей макрушин
российский экологический оператор
северный кавказ
дальний восток
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Около 20% образующихся отходов в целом по России вывозить просто некуда, полигонов не хватает, а в ряде регионов ситуация еще хуже, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskiy-ekologicheskiy-operator/" target="_blank" data-auto="true">Российского экологического оператора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-makrushin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Макрушин</a>.В основном, речь идет о регионах <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, где есть проблемы с транспортной доступностью.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/okno-1579091952.html
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северный кавказ
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алексей макрушин, российский экологический оператор, северный кавказ, дальний восток, общество

РЭО заявил о нехватке полигонов для мусора

15:13 12.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпрессованные жестяные банки
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Около 20% образующихся отходов в целом по России вывозить просто некуда, полигонов не хватает, а в ряде регионов ситуация еще хуже, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
"Если в целом по стране дефицит таких мощностей можно оценить в 20%, то в 20 регионах он составляет более 50% от образующихся отходов", - сказал он, презентуя федеральную схему работы с твердыми коммунальными отходами.
В основном, речь идет о регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока, где есть проблемы с транспортной доступностью.
"По сути, там обращение с отходами выстроено как - рядом с удаленными поселками есть какая-то свалочка в лесу. Собственно, и все", - пояснил Макрушин.
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Алексей МакрушинРоссийский экологический операторСеверный КавказДальний ВостокОбщество
 
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