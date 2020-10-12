https://ria.ru/20201012/musor-1579423152.html

РЭО заявил о нехватке полигонов для мусора

Около 20% образующихся отходов в целом по России вывозить просто некуда, полигонов не хватает, а в ряде регионов ситуация еще хуже, заявил журналистам в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:13

2020-10-12T15:13

2020-10-12T15:13

алексей макрушин

российский экологический оператор

северный кавказ

дальний восток

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Около 20% образующихся отходов в целом по России вывозить просто некуда, полигонов не хватает, а в ряде регионов ситуация еще хуже, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskiy-ekologicheskiy-operator/" target="_blank" data-auto="true">Российского экологического оператора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-makrushin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Макрушин</a>.В основном, речь идет о регионах <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, где есть проблемы с транспортной доступностью.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/okno-1579091952.html

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северный кавказ

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей макрушин, российский экологический оператор, северный кавказ, дальний восток, общество