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Культура
https://ria.ru/20201012/morgenshtern-1579341666.html
Исследование: Моргенштерн стал отдельным явлением в интересах молодежи
Аналитики больших данных МТС подсчитали мобильный трафик молодежной аудитории и выяснили, что творчество рэпера Моргенштерна выделяется как отдельное... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:22
2020-10-12T10:32
культура
моргенштерн (алишер моргенштерн)
tiktok
леонид ткаченко
youtube
мтс
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Аналитики больших данных <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> подсчитали мобильный трафик молодежной аудитории и выяснили, что творчество рэпера <a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank">Моргенштерна</a> выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с категориями "интернет-магазины", "образование" и "развлечения", сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС.Аналитики компании изучили мобильный трафик аудитории в возрасте от 15 до 19 лет, который приходится на творчество и иную активность артиста Алишера Моргенштерна в интернете за последние три месяца - с июля по сентябрь 2020 года. В микроисследовании проанализирована совокупность факторов, в том числе поведенческие активности и обезличенный трафик пользователей на официальные аккаунты в Instagram, <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, "ВКонтакте", <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>; активность пользователей, связанная с артистом, в билетных сервисах оператора, а также количество прослушиваний композиций в сервисе МТС Music.Совокупный объем мобильного интернет-трафика на ресурсах, связанных с деятельностью артиста за анализируемые три месяца, сравним с совокупным объемом мобильного трафика, который генерирует небольшой российский город или административный округ столицы."При обезличенном анализе трафика и других метрик молодежной аудитории... Моргенштерн действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с такими категориями, как "интернет-магазины", "еда", "развлечения", "образование" и так далее. Мы сталкиваемся с этим впервые, и пока сложно сказать, насколько появление таких категорий в метриках станет регулярным", - рассказал директор центра Big Data МТС <a href="http://ria.ru/person_LeonidTkachenko/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ткаченко</a>.Аналитики уточняют, что с июля по сентябрь текущего года почти каждый абонент оператора в описанной выше возрастной группе так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна при просмотре контента с мобильного устройства. "Суммарное количество активностей юношей и девушек подросткового возраста, связанное с деятельностью артиста в сети, превышает их активность по таким направлениям, как "образование" (два из трех анализируемых месяца пришлись на время летних каникул), "спорт" и "покупки". Более половины подростков проводят не менее двух с половиной часов в неделю за просмотром контента, так или иначе связанного с Моргенштерном", - уточнили в компании.Отмечается, что в сервисе МТС Music в декабре 2019 года Моргенштерн занимал 58-е место по количеству слушающих, в феврале 2020 года - 14-е место. С начала этого лета артист вошел в топ-5 и не покидает его до сегодняшнего дня. Среди молодежной аудитории треки исполнителя стабильно находятся на лидирующих позициях.
https://ria.ru/20200921/klip-1577565648.html
Треки? Это мягко говоря «рыгание» нельзя считать творчеством и музыкой.
21
Что за бред.
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РИА Новости
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моргенштерн (алишер моргенштерн), tiktok, леонид ткаченко, youtube, мтс, технологии, общество

Исследование: Моргенштерн стал отдельным явлением в интересах молодежи

07:22 12.10.2020 (обновлено: 10:32 12.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Okras /
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Аналитики больших данных МТС подсчитали мобильный трафик молодежной аудитории и выяснили, что творчество рэпера Моргенштерна выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с категориями "интернет-магазины", "образование" и "развлечения", сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС.
Аналитики компании изучили мобильный трафик аудитории в возрасте от 15 до 19 лет, который приходится на творчество и иную активность артиста Алишера Моргенштерна в интернете за последние три месяца - с июля по сентябрь 2020 года. В микроисследовании проанализирована совокупность факторов, в том числе поведенческие активности и обезличенный трафик пользователей на официальные аккаунты в Instagram, YouTube, "ВКонтакте", TikTok; активность пользователей, связанная с артистом, в билетных сервисах оператора, а также количество прослушиваний композиций в сервисе МТС Music.
Совокупный объем мобильного интернет-трафика на ресурсах, связанных с деятельностью артиста за анализируемые три месяца, сравним с совокупным объемом мобильного трафика, который генерирует небольшой российский город или административный округ столицы.
"При обезличенном анализе трафика и других метрик молодежной аудитории... Моргенштерн действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с такими категориями, как "интернет-магазины", "еда", "развлечения", "образование" и так далее. Мы сталкиваемся с этим впервые, и пока сложно сказать, насколько появление таких категорий в метриках станет регулярным", - рассказал директор центра Big Data МТС Леонид Ткаченко.
Аналитики уточняют, что с июля по сентябрь текущего года почти каждый абонент оператора в описанной выше возрастной группе так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна при просмотре контента с мобильного устройства. "Суммарное количество активностей юношей и девушек подросткового возраста, связанное с деятельностью артиста в сети, превышает их активность по таким направлениям, как "образование" (два из трех анализируемых месяца пришлись на время летних каникул), "спорт" и "покупки". Более половины подростков проводят не менее двух с половиной часов в неделю за просмотром контента, так или иначе связанного с Моргенштерном", - уточнили в компании.
MORGENSHTERN & Тимати - El Problema - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:12
Клип Тимати и Моргенштерна набрал более 8 миллионов просмотров за сутки
Отмечается, что в сервисе МТС Music в декабре 2019 года Моргенштерн занимал 58-е место по количеству слушающих, в феврале 2020 года - 14-е место. С начала этого лета артист вошел в топ-5 и не покидает его до сегодняшнего дня. Среди молодежной аудитории треки исполнителя стабильно находятся на лидирующих позициях.
 
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КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)TikTokЛеонид ТкаченкоYouTubeМТСТехнологииОбщество
 
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