https://ria.ru/20201012/monety-1579440970.html

ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков

ЦБ РФ выпускает в обращение две памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:38

2020-10-12T16:38

2020-10-12T16:42

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ выпускает в обращение две памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщается на сайте регулятора.На монетах в честь врачей изображены два медицинских работника - женщина и мужчина в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты - 5 миллионов.На монетах из серии "человек труда" изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки - средняя эмблема министерства транспорта <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Тираж монеты - 1 миллион.Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

https://ria.ru/20200812/1575694755.html

Андрей Очень правильно. 11

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика