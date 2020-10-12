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https://ria.ru/20201012/monety-1579440970.html
ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков
ЦБ РФ выпускает в обращение две памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:38
2020-10-12T16:42
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ выпускает в обращение две памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщается на сайте регулятора.На монетах в честь врачей изображены два медицинских работника - женщина и мужчина в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты - 5 миллионов.На монетах из серии "человек труда" изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки - средняя эмблема министерства транспорта <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Тираж монеты - 1 миллион.Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
https://ria.ru/20200812/1575694755.html
Очень правильно.
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков

16:38 12.10.2020 (обновлено: 16:42 12.10.2020)
 
© Банк РоссииПамятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников
Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Банк России
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЦБ РФ выпускает в обращение две памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников"; номиналом 10 рублей "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда"", - говорится в сообщении.
На монетах в честь врачей изображены два медицинских работника - женщина и мужчина в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты - 5 миллионов.
На монетах из серии "человек труда" изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки - средняя эмблема министерства транспорта Российской Федерации. Тираж монеты - 1 миллион.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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