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https://ria.ru/20201012/mladenets-1579340763.html
Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру
Жители Карпинска прокомментировали в беседе с "МК" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:14
2020-10-12T11:34
россия
свердловская область
карпинск
происшествия
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Раскрыты детали спасения жившей полгода в шкафу девочки
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> прокомментировали в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">МК</a>" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу.Ранее стало известно, что подруги женщины нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Женщина также воспитывает мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку. По информации СМИ, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.Знакомая семьи уточнила, что мальчик менял малышке подгузники и давал ей воду.Другая собеседница отметила, что подросток добрый и послушный, учится на отлично.Однако, по рассказам родителей, в школе мальчика травят старшеклассники: он якобы выбегает из учебного заведения в слезах.Предположительно, сейчас старшие дети жительницы Карпинска находятся у родственников.Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank">Свердловской области</a>, пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.
https://ria.ru/20201011/mladenets-1579326605.html
https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html
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россия
свердловская область
карпинск
РИА Новости
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россия, свердловская область, карпинск, происшествия

Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру

07:14 12.10.2020 (обновлено: 11:34 12.10.2020)
 
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Жители Карпинска прокомментировали в беседе с "МК" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу.
Ранее стало известно, что подруги женщины нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Женщина также воспитывает мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку. По информации СМИ, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.
Знакомая семьи уточнила, что мальчик менял малышке подгузники и давал ей воду.

"Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке", — рассказала женщина.

Другая собеседница отметила, что подросток добрый и послушный, учится на отлично.

"Он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!" — считает она.

Однако, по рассказам родителей, в школе мальчика травят старшеклассники: он якобы выбегает из учебного заведения в слезах.
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Предположительно, сейчас старшие дети жительницы Карпинска находятся у родственников.
Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.
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Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
 
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РоссияСвердловская областьКарпинскПроисшествия
 
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