https://ria.ru/20201012/mladenets-1579340763.html

Знакомые рассказали о мальчике, спасшем жившую полгода в шкафу сестру

Жители Карпинска прокомментировали в беседе с "МК" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:14

2020-10-12T07:14

2020-10-12T11:34

россия

свердловская область

карпинск

происшествия

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Раскрыты детали спасения жившей полгода в шкафу девочки

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> прокомментировали в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">МК</a>" инцидент с новорожденной девочкой, которую мать полгода прятала в шкафу.Ранее стало известно, что подруги женщины нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Женщина также воспитывает мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку. По информации СМИ, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.Знакомая семьи уточнила, что мальчик менял малышке подгузники и давал ей воду.Другая собеседница отметила, что подросток добрый и послушный, учится на отлично.Однако, по рассказам родителей, в школе мальчика травят старшеклассники: он якобы выбегает из учебного заведения в слезах.Предположительно, сейчас старшие дети жительницы Карпинска находятся у родственников.Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank">Свердловской области</a>, пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.

https://ria.ru/20201011/mladenets-1579326605.html

https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свердловская область, карпинск, происшествия