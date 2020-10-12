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Россия запустит два новых модуля на МКС
Два российских модуля планируется запустить на Международную космическую станцию в следующем году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:39
2020-10-12T16:41
хочу стать космонавтом
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
сша
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Два российских модуля планируется запустить на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> в следующем году, заявил генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>.В конце сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в апреле и сентябре 2021 года Россия планирует впервые за 11 лет отправить на МКС два новых модуля."В 2021 году мы планируем запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС... Спустя полгода после его запуска узловой модуль ("Причал" - ред.) будет введён в состав станции", - сказал Рогозин на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2020.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (в 2000 году), стыковочный отсек "Пирс" (в 2001 году) и малые исследовательские модули "Поиск" (в 2009 году) и "Рассвет" (в 2010 году).
https://ria.ru/20201007/mks-1578542280.html
https://ria.ru/20201012/mks-1579333853.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), сша

Россия запустит два новых модуля на МКС

16:39 12.10.2020 (обновлено: 16:41 12.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Два российских модуля планируется запустить на Международную космическую станцию в следующем году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В конце сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в апреле и сентябре 2021 года Россия планирует впервые за 11 лет отправить на МКС два новых модуля.
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"В 2021 году мы планируем запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС... Спустя полгода после его запуска узловой модуль ("Причал" - ред.) будет введён в состав станции", - сказал Рогозин на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2020.
Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").
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Запуск модуля "Причал" намечается с Байконура ракетой "Союз-2.1б" в составе специального грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ". "Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (в 2000 году), стыковочный отсек "Пирс" (в 2001 году) и малые исследовательские модули "Поиск" (в 2009 году) и "Рассвет" (в 2010 году).
 
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Хочу стать космонавтомПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)США
 
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