https://ria.ru/20201012/mks-1579374079.html

Заклейка швов скотчем не устранила утечку воздуха на МКС

Заклейка сварочных швов скотчем не помогла устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, следует из переговоров... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:32

2020-10-12T11:32

2020-10-12T11:32

риа наука

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Заклейка сварочных швов скотчем не помогла устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В субботу подмосковный центр управления полетами попросил экипаж станции "тщательно загерметизировать сварочные швы" скотчем в промежуточной камере модуля "Звезда", где обнаружена утечка воздуха.Утром в понедельник российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> сообщил специалисту центра, что давление в изолированном "протекающем" отсеке модуля "Звезда" снизилось до 635 миллиметров ртутного столба. При этом 13 часов назад оно составляло 734 миллиметра, то есть скорость падения давления составила примерно 7 миллиметров в час.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201012/mks-1579333853.html

https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин