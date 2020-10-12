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Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
Российские космонавты на Международной космической станции пожаловались на повышенную температуру в модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха, следует из... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:36
2020-10-12T00:36
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Российские космонавты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> пожаловались на повышенную температуру в модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В конце сентября космонавты уже жаловались на некомфортную ночевку в модуле "Звезда" из-за холода."Чего-то у нас тут температура медленно повышается", - сообщил космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> специалисту подмосковного центра управления полетами.В ответ тот с сожалением ответил, что нормальный температурный режим в модуле "Звезда" восстановят только в понедельник утром, когда будет открыт люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>, это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201010/mks-1579157941.html
https://ria.ru/20201010/mks-1579131845.html
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РИА Новости
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кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС

00:36 12.10.2020
 
© NASA / Christopher CassidyТень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© NASA / Christopher Cassidy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции пожаловались на повышенную температуру в модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В конце сентября космонавты уже жаловались на некомфортную ночевку в модуле "Звезда" из-за холода.
"Чего-то у нас тут температура медленно повышается", - сообщил космонавт Иван Вагнер специалисту подмосковного центра управления полетами.
В ответ тот с сожалением ответил, что нормальный температурный режим в модуле "Звезда" восстановят только в понедельник утром, когда будет открыт люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 11:50РИА Наука
Утечку воздуха на МКС не смогли устранить американским пластилином
Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в Роскосмосе, это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 03:03
Космонавты на МКС останутся без новогодних подарков
 
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Кристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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