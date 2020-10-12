https://ria.ru/20201012/mintrud-1579405370.html

В Минтруде рассказали о программе повышения квалификации безработных

Программа повышения квалификации безработных обходится в три миллиарда рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:51

2020-10-12T13:51

2020-10-12T13:51

антон котяков

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Программа повышения квалификации безработных обходится в три миллиарда рублей, заявил глава Минтруда РФ <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a>."В 2020 году было принято решение о старте программы повышения квалификации безработных граждан… эта программа стоит порядка 3 миллиардов рублей", - сказал он на встрече с депутатами фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".По его словам, до конца года программу повышения квалификации пройдут 110 тысяч россиян. Также порядка 4 миллиардов направлены в субъекты для организации работ по временной занятости, добавил министр.

https://ria.ru/20200921/posobie-1577527085.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, единая россия, общество