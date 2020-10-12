https://ria.ru/20201012/mars-1579397440.html

Названа дата запуска российско-европейской миссии на Марс

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало дату и время запуска в 2022 году ракеты-носителя "Протон-М", которой предстоит отправить к Марсу... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:15

2020-10-12T13:15

2020-10-12T13:15

риа наука

бриз-м

протон-м

экзомарс

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космос - риа наука

европейское космическое агентство

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskoe_kosmicheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Европейское космическое агентство</a> (ЕКА) опубликовало дату и время запуска в 2022 году ракеты-носителя <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a>, которой предстоит отправить к <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марсу</a> российско-европейскую миссию ExoMars.Согласно инфографике, размещенной на сайте ЕКА, запуск состоится в 17.10 мск 20 сентября 2022 года. В случае необходимости, он может быть проведен и в другую дату до завершения так называемого "пускового окна" (наиболее благоприятного по баллистическим условиям срока полета) 1 октября 2022 года.Посадка спускаемого аппарата на Марс планируется через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18.32 мск.В марте <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a> и ЕКА сообщили о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения. Кроме того, дополнительные проблемы для дальнейших работ вызвало распространение коронавируса.Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком <a href="http://ria.ru/product_Briz-M/" target="_blank" data-auto="true">"Бриз-М"</a> с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Миссия, как и у предшественника ExoMars-2016 направлена на поиск следов текущей или прежней жизни на Красной планете.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20200930/mars-1577985796.html

https://ria.ru/20200918/mars-1577444294.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бриз-м, протон-м, экзомарс, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос