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https://ria.ru/20201012/mars-1579372784.html
Названа лучшая дата для наблюдения за Марсом за 32 года
Наблюдения Марса с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года - планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:26
2020-10-12T11:26
земля
марс
космос - риа наука
московский планетарий
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Наблюдения <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a> с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года - планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер, рассказали РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_planetarijj/" target="_blank" data-auto="true">Московском планетарии</a>.В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах - на 50 градусах. Его будет легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От Марс идет немигающий свет, в отличие от мерцающих звезд.Планета подойдет к <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловых секунды в январе до 22,5. В ближайшие дни Марс станет ярче Юпитера и даже Сириуса.Там отметили, что планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.
https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/mars-1577991574.html
земля
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земля, марс, космос - риа наука, московский планетарий

Названа лучшая дата для наблюдения за Марсом за 32 года

11:26 12.10.2020
 
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)Фотографии Фобоса, движущегося вокруг Марса
Фотографии Фобоса, движущегося вокруг Марса - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Наблюдения Марса с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года - планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Это лучшее противостояние Марса для жителей России", - сказали в пресс-службе планетария.
Марс - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 20:50РИА Наука
Космонавт считает, что жизнь на Марсе уже есть
В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах - на 50 градусах. Его будет легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От Марс идет немигающий свет, в отличие от мерцающих звезд.
Планета подойдет к Земле на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловых секунды в январе до 22,5. В ближайшие дни Марс станет ярче Юпитера и даже Сириуса.
"Октябрь – наилучшее время для наблюдений деталей поверхности Марса. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп, с увеличением более 100 крат — рассмотреть элементы поверхности Марса: крупные темные и светлые области, южную полярную шапку", - сказали в планетарии.
Там отметили, что планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.
Автоматическая межпланетная станция Марс-экспресс - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:25
Была ли жизнь? Ученые увидели на Марсе сеть озер
 
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ЗемляМарсКосмос - РИА НаукаМосковский планетарий
 
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