https://ria.ru/20201012/mars-1579372784.html

Названа лучшая дата для наблюдения за Марсом за 32 года

Наблюдения Марса с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года - планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:26

2020-10-12T11:26

2020-10-12T11:26

земля

марс

космос - риа наука

московский планетарий

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Наблюдения <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a> с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года - планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер, рассказали РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_planetarijj/" target="_blank" data-auto="true">Московском планетарии</a>.В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах - на 50 градусах. Его будет легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От Марс идет немигающий свет, в отличие от мерцающих звезд.Планета подойдет к <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловых секунды в январе до 22,5. В ближайшие дни Марс станет ярче Юпитера и даже Сириуса.Там отметили, что планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.

https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/mars-1577991574.html

земля

марс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, марс, космос - риа наука, московский планетарий