Названа лучшая дата для наблюдения за Марсом за 32 года
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)Фотографии Фобоса, движущегося вокруг Марса
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Наблюдения Марса с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года - планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
"Это лучшее противостояние Марса для жителей России", - сказали в пресс-службе планетария.
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В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах - на 50 градусах. Его будет легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От Марс идет немигающий свет, в отличие от мерцающих звезд.
Планета подойдет к Земле на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловых секунды в январе до 22,5. В ближайшие дни Марс станет ярче Юпитера и даже Сириуса.
"Октябрь – наилучшее время для наблюдений деталей поверхности Марса. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп, с увеличением более 100 крат — рассмотреть элементы поверхности Марса: крупные темные и светлые области, южную полярную шапку", - сказали в планетарии.
Там отметили, что планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.
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