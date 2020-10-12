https://ria.ru/20201012/maksi-1579439030.html
В Подмосковье усилят контроль за ношением масок водителями автобусов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилят контроль того, как водители общественного транспорта и такси соблюдают меры борьбы с... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:27
2020-10-12T16:27
2020-10-12T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилят контроль того, как водители общественного транспорта и такси соблюдают меры борьбы с распространением коронавируса, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kontrol-za-maskami-u-voditelej-avtobusov-i-taksi-usiljat-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.По его словам, работников транспортной сферы Подмосковья иногда можно заметить со спущенными на шею или подбородок масками. Глава региона подчеркнул, что подобного пренебрежения мерами безопасности допускать нельзя."Это никуда не годится. Поэтому и главное управление внутренних дел прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, все-таки соблюдать масочный режим", — отметил Воробьев.Он добавил, что люди расслабляются и не считают ограничения необходимыми, однако защитные меры крайне важны.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилят контроль того, как водители общественного транспорта и такси соблюдают меры борьбы с распространением коронавируса, сообщил телеканал "360"
.
По его словам, работников транспортной сферы Подмосковья иногда можно заметить со спущенными на шею или подбородок масками. Глава региона подчеркнул, что подобного пренебрежения мерами безопасности допускать нельзя.
"Это никуда не годится. Поэтому и главное управление внутренних дел прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, все-таки соблюдать масочный режим", — отметил Воробьев.
Он добавил, что люди расслабляются и не считают ограничения необходимыми, однако защитные меры крайне важны.