https://ria.ru/20201012/maksi-1579439030.html

В Подмосковье усилят контроль за ношением масок водителями автобусов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилят контроль того, как водители общественного транспорта и такси соблюдают меры борьбы с... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:27

2020-10-12T16:27

2020-10-12T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе усилят контроль того, как водители общественного транспорта и такси соблюдают меры борьбы с распространением коронавируса, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kontrol-za-maskami-u-voditelej-avtobusov-i-taksi-usiljat-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.По его словам, работников транспортной сферы Подмосковья иногда можно заметить со спущенными на шею или подбородок масками. Глава региона подчеркнул, что подобного пренебрежения мерами безопасности допускать нельзя."Это никуда не годится. Поэтому и главное управление внутренних дел прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, все-таки соблюдать масочный режим", — отметил Воробьев.Он добавил, что люди расслабляются и не считают ограничения необходимыми, однако защитные меры крайне важны.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)