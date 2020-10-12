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Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
Депутат Вячеслав Лысаков намеревается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой договорится по членству во фракции. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:49
2020-10-12T13:40
вячеслав лысаков
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> намеревается участвовать в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году от той партии, с которой договорится по членству во фракции.Так он прокомментировал сообщения о том, что президиум фракции "Единой России" рассмотрит вопрос о лишении его полномочий первого заместителя главы комитета по госстроительству и законодательству.По словам Лысакова, для "Единой России" он теперь стал "лишним человеком".Что касается намерения фракции лишить его статуса из-за "неуместных и некорректных высказываний", то Лысаков связал это со своими публикациями в Telegram. При этом он отметил, что должность первого заместителя председателя комитета "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".Лысаков избран в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он входит во фракцию "<u><a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/">Единой России</a></u>", хотя в самой партии не состоит. Поясняя намерение лишить его полномочий, глава фракции <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/">Сергей Неверов</a></u> отметил, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов Госдумы не позволяет таких некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. Хотя если он останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, добавил Неверов.
https://ria.ru/20201009/partii-1578955257.html
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вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия

12:49 12.10.2020 (обновлено: 13:40 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Вячеслав Лысаков намеревается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой договорится по членству во фракции.
Так он прокомментировал сообщения о том, что президиум фракции "Единой России" рассмотрит вопрос о лишении его полномочий первого заместителя главы комитета по госстроительству и законодательству.
По словам Лысакова, для "Единой России" он теперь стал "лишним человеком".

"То, что я попробую в восьмой созыв пройти, — да, я не отказываюсь. Если до этого я думал уйти на покой, до начала этих событий, то сейчас я думаю, надо все-таки пройти от той партии, которая согласится мне предоставить возможность не собирать подписи", — заявил депутат РИА Новости.

Что касается намерения фракции лишить его статуса из-за "неуместных и некорректных высказываний", то Лысаков связал это со своими публикациями в Telegram. При этом он отметил, что должность первого заместителя председателя комитета "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".
Лысаков избран в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он входит во фракцию "Единой России", хотя в самой партии не состоит. Поясняя намерение лишить его полномочий, глава фракции Сергей Неверов отметил, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов Госдумы не позволяет таких некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. Хотя если он останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, добавил Неверов.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
 
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Вячеслав ЛысаковГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
 
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