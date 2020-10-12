Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
12:49 12.10.2020 (обновлено: 13:40 12.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Вячеслав Лысаков намеревается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой договорится по членству во фракции.
Так он прокомментировал сообщения о том, что президиум фракции "Единой России" рассмотрит вопрос о лишении его полномочий первого заместителя главы комитета по госстроительству и законодательству.
По словам Лысакова, для "Единой России" он теперь стал "лишним человеком".
"То, что я попробую в восьмой созыв пройти, — да, я не отказываюсь. Если до этого я думал уйти на покой, до начала этих событий, то сейчас я думаю, надо все-таки пройти от той партии, которая согласится мне предоставить возможность не собирать подписи", — заявил депутат РИА Новости.
Что касается намерения фракции лишить его статуса из-за "неуместных и некорректных высказываний", то Лысаков связал это со своими публикациями в Telegram. При этом он отметил, что должность первого заместителя председателя комитета "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".
Лысаков избран в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он входит во фракцию "Единой России", хотя в самой партии не состоит. Поясняя намерение лишить его полномочий, глава фракции Сергей Неверов отметил, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов Госдумы не позволяет таких некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. Хотя если он останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, добавил Неверов.