https://ria.ru/20201012/lysakov-1579392985.html

Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия

Депутат Вячеслав Лысаков намеревается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой договорится по членству во фракции. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:49

2020-10-12T12:49

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вячеслав лысаков

госдума рф

единая россия

сергей неверов

политика

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> намеревается участвовать в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году от той партии, с которой договорится по членству во фракции.Так он прокомментировал сообщения о том, что президиум фракции "Единой России" рассмотрит вопрос о лишении его полномочий первого заместителя главы комитета по госстроительству и законодательству.По словам Лысакова, для "Единой России" он теперь стал "лишним человеком".Что касается намерения фракции лишить его статуса из-за "неуместных и некорректных высказываний", то Лысаков связал это со своими публикациями в Telegram. При этом он отметил, что должность первого заместителя председателя комитета "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".Лысаков избран в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Он входит во фракцию "<u><a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/">Единой России</a></u>", хотя в самой партии не состоит. Поясняя намерение лишить его полномочий, глава фракции <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/">Сергей Неверов</a></u> отметил, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов Госдумы не позволяет таких некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. Хотя если он останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, добавил Неверов.

https://ria.ru/20201009/partii-1578955257.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика