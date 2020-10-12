https://ria.ru/20201012/luna-1579448449.html

Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте

"Роскосмос" готов вернуться к участию в проекте окололунной станции Gateway при соблюдении российских условий - международного проекта с совместным принятием... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:12

2020-10-12T17:12

2020-10-12T17:12

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" готов вернуться к участию в проекте окололунной станции Gateway при соблюдении российских условий - международного проекта с совместным принятием решений, заявил в ходе онлайн пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса глава "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>."Самое важное, надо было бы, прежде всего, использовать те наработанные принципы международного сотрудничества, которые имели место при формировании <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>. Понятно, что на МКС тоже есть и командир станции, но тем не менее мы знаем, что многие решения, практически все основные принципиальные решения принимаются совместно. Поэтому если бы могли бы вернуться к этим принципам, то мы могли бы вернуться и к рассмотрению самого вопроса участия в этой программе", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, что надо сделать, чтобы Россия приняла участие в Gateway.До этого Рогозин назвал проект Gateway слишком "американоцентричным" и заявил, что в этой связи Россия не заинтересована в крупномасштабном участии.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2017 году "Роскосмос" и <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.

https://ria.ru/20200807/1575441196.html

https://ria.ru/20190720/1556645598.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша