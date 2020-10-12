https://ria.ru/20201012/lukashenko-1579389650.html

В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:37

2020-10-12T12:37

2020-10-12T12:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают встречу президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с оппозиционерами.В субботу Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента Белоруссии и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции."Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201011/lukashenko-1579324388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире