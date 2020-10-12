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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/lukashenko-1579389650.html
В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:37
2020-10-12T12:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают встречу президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с оппозиционерами.В субботу Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента Белоруссии и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции."Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201011/lukashenko-1579324388.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

12:37 12.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле приветствуют любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами.
В субботу Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента Белоруссии и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции.
"Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе. И тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии", - сказал Песков журналистам.
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