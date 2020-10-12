https://ria.ru/20201012/lift-1579401655.html

В Красноярске проведут проверку из-за ЧП в лифте с участием бодибилдера

Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах потасовки между спортсменом-бодибилдером и его девушкой в лифте жилого дома. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:36

2020-10-12T13:36

2020-10-12T13:36

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> разбирается в обстоятельствах потасовки между спортсменом-бодибилдером и его девушкой в лифте жилого дома.Ранее в группе "<a href="https://vk.com/kraschp" target="_blank">ЧП Красноярск</a>" во "ВКонтакте" появилось видео, где человек, похожий на чемпиона города по бодибилдингу Игоря Ярмолу, швыряет в кабину лифта свою девушку, которая при этом вырывается и пытается бежать. Все это происходит в присутствии плачущего ребенка.По сообщениям Telegram-каналов, инцидент произошел в лифте одного из домов микрорайона Взлетка.

https://ria.ru/20200914/detsad-1577226632.html

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия