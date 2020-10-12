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В Красноярске проведут проверку из-за ЧП в лифте с участием бодибилдера
Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах потасовки между спортсменом-бодибилдером и его девушкой в лифте жилого дома. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:36
2020-10-12T13:36
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> разбирается в обстоятельствах потасовки между спортсменом-бодибилдером и его девушкой в лифте жилого дома.Ранее в группе "<a href="https://vk.com/kraschp" target="_blank">ЧП Красноярск</a>" во "ВКонтакте" появилось видео, где человек, похожий на чемпиона города по бодибилдингу Игоря Ярмолу, швыряет в кабину лифта свою девушку, которая при этом вырывается и пытается бежать. Все это происходит в присутствии плачущего ребенка.По сообщениям Telegram-каналов, инцидент произошел в лифте одного из домов микрорайона Взлетка.
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красноярск, происшествия

В Красноярске проведут проверку из-за ЧП в лифте с участием бодибилдера

13:36 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах потасовки между спортсменом-бодибилдером и его девушкой в лифте жилого дома.
Ранее в группе "ЧП Красноярск" во "ВКонтакте" появилось видео, где человек, похожий на чемпиона города по бодибилдингу Игоря Ярмолу, швыряет в кабину лифта свою девушку, которая при этом вырывается и пытается бежать. Все это происходит в присутствии плачущего ребенка.
По сообщениям Telegram-каналов, инцидент произошел в лифте одного из домов микрорайона Взлетка.
"По данному факту, о котором прошли сообщения в СМИ, полиция начала проверку. Разбираемся", - сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
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