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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201012/kurs-1579409430.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,74 копейки - до 91,0037 рубля, курс доллара снизился на 0,45 копейки, до 77,0239... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:08
2020-10-12T14:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,74 копейки - до 91,0037 рубля, курс доллара снизился на 0,45 копейки, до 77,0239 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,68 копейки, составив 83,3148 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек

14:08 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,74 копейки - до 91,0037 рубля, курс доллара снизился на 0,45 копейки, до 77,0239 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,68 копейки, составив 83,3148 рубля.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 22:52
Отыграл свое. Курс рубля вырос после обвала цен на нефть
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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