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Краснодарский край
https://ria.ru/20201012/kuban-1579463381.html
На Кубани разработают программу поддержки легкой промышленности
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу поддержки легкой промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:32
2020-10-12T18:32
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> поручил разработать программу поддержки легкой промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.Уточняется, что перспективы развития легпрома обсудили на совещании в торгово-промышленной палате края."Необходима отдельная программа поддержки легкой промышленности, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку. Предприниматели должны понимать, что мы намерены делать и с точки зрения продвижения кубанской продукции", – приводятся в сообщении слова главы региона. Отмечается, что губернатор поручил профильному министерству заняться разработкой нового инструмента поддержки."Программа развития легкой промышленности позволит формировать новые механизмы стимулирования и поддержки предприятий, включая финансовые меры. Будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест", - уточнили в ведомстве.Как отметил Кондратьев, в этом году, несмотря на карантин, снижение заказов, отрасль продолжает функционировать. Региону удалось сохранить все предприятия и рабочие места. "Почти треть из них перешли на выпуск защитных масок, халатов. Сейчас это востребованная продукция. Даже в этой ситуации мы можем работать, развиваться, осваивать новые ниши, выходить на рынок с конкурентоспособной продукцией", - сказал глава региона.По его мнению, приоритетным направлением может стать собственное производство тканей на площадке <a href="http://ria.ru/organization_wildberries/" target="_blank" data-auto="true">Wildberries</a>. Компания намерена в своем промпарке объединить производителей одежды и обуви. Там же можно создать и предприятие по производству самих тканей.Руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов добавил, что в новых экономических условиях вопросы кооперации и принцип кластерного развития отраслей промышленности как никогда востребованы. "Именно полный цикл производства товаров легкой промышленности - от нитки, волокна и ткани до готового изделия обеспечивает завершенную технологическую цепочку и высокое качество продукции", - приводятся слова Куликова.Согласно краевой Стратегии-2030, легкая промышленность определена как одна из приоритетных отраслей экономики. И через 10 лет необходимо более чем вдвое увеличить долю легпрома в общем объеме промышленной продукции - с нынешних 2% до 5-7%, а отгрузку готовой продукции нарастить с 6 до 10 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201009/selkhozproduktsiya-1579087766.html
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578845799.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

На Кубани разработают программу поддержки легкой промышленности

18:32 12.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу поддержки легкой промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что перспективы развития легпрома обсудили на совещании в торгово-промышленной палате края.
"Необходима отдельная программа поддержки легкой промышленности, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку. Предприниматели должны понимать, что мы намерены делать и с точки зрения продвижения кубанской продукции", – приводятся в сообщении слова главы региона. Отмечается, что губернатор поручил профильному министерству заняться разработкой нового инструмента поддержки.
"Программа развития легкой промышленности позволит формировать новые механизмы стимулирования и поддержки предприятий, включая финансовые меры. Будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест", - уточнили в ведомстве.
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Как отметил Кондратьев, в этом году, несмотря на карантин, снижение заказов, отрасль продолжает функционировать. Региону удалось сохранить все предприятия и рабочие места. "Почти треть из них перешли на выпуск защитных масок, халатов. Сейчас это востребованная продукция. Даже в этой ситуации мы можем работать, развиваться, осваивать новые ниши, выходить на рынок с конкурентоспособной продукцией", - сказал глава региона.
По его мнению, приоритетным направлением может стать собственное производство тканей на площадке Wildberries. Компания намерена в своем промпарке объединить производителей одежды и обуви. Там же можно создать и предприятие по производству самих тканей.
Руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов добавил, что в новых экономических условиях вопросы кооперации и принцип кластерного развития отраслей промышленности как никогда востребованы. "Именно полный цикл производства товаров легкой промышленности - от нитки, волокна и ткани до готового изделия обеспечивает завершенную технологическую цепочку и высокое качество продукции", - приводятся слова Куликова.
Согласно краевой Стратегии-2030, легкая промышленность определена как одна из приоритетных отраслей экономики. И через 10 лет необходимо более чем вдвое увеличить долю легпрома в общем объеме промышленной продукции - с нынешних 2% до 5-7%, а отгрузку готовой продукции нарастить с 6 до 10 миллиардов рублей.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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