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Совет Евразийского фонда одобрил кредит Минску на 500 миллионов долларов
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:34
2020-10-12T16:34
ефср
министерство финансов рф (минфин россии)
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина России."Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из собственных средств. Решение было принято в пятницу, 9 октября", - говорится в сообщении.Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет)."Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - прокомментировал министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Кроме средств фонда, Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.
https://ria.ru/20200920/dolg-1577509371.html
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ефср, министерство финансов рф (минфин россии), белоруссия, экономика

Совет Евразийского фонда одобрил кредит Минску на 500 миллионов долларов

16:34 12.10.2020
 
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкДом Правительства. Республика Беларусь
Дом Правительства. Республика Беларусь - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Ю. Иванов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина России.
"Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. США из собственных средств. Решение было принято в пятницу, 9 октября", - говорится в сообщении.
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Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).
"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - прокомментировал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме средств фонда, Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.
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ЕФСРМинистерство финансов РФ (Минфин России)БелоруссияЭкономика
 
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