https://ria.ru/20201012/kredit-1579437589.html

Совет Евразийского фонда одобрил кредит Минску на 500 миллионов долларов

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:34

2020-10-12T16:34

2020-10-12T16:34

ефср

министерство финансов рф (минфин россии)

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина России."Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из собственных средств. Решение было принято в пятницу, 9 октября", - говорится в сообщении.Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет)."Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - прокомментировал министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Кроме средств фонда, Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.

https://ria.ru/20200920/dolg-1577509371.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефср, министерство финансов рф (минфин россии), белоруссия, экономика