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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/kozha-1579372921.html
Ученые рассказали, как долго коронавирус сохраняется на коже
Ученые из медицинского университета Киото установили, что новый коронавирус может сохранять свою активность на коже от шести до 11 часов, в среднем девять, что... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:35
2020-10-12T11:35
воз
киото (город)
бразилия
сша
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Ученые из медицинского университета <a href="http://ria.ru/location_Kyoto/" target="_blank" data-auto="true">Киото</a> установили, что <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">новый коронавирус</a> может сохранять свою активность на коже от шести до 11 часов, в среднем девять, что примерно в пять раз дольше, чем обычный грипп. Об этом сообщает издание <a href="https://www.asahi.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Asahi</a> со ссылкой на <a href="https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1517/5917611" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследование</a>.На других поверхностях, например, металлических и пластиковых, он может оставаться в течение нескольких дней.Также в исследовании говорится, что новый коронавирус уничтожается за 15 секунд при помощи 80-процентного этанола. По словам ученых, выживаемости коронавируса в течение девяти часов на коже может увеличить риск контактной передачи инфекции.Однако, для предотвращения распространения коронавируса важна правильная гигиена рук.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 37 миллионов, минимум 1,07 миллиона человек погибли. Больше всего случаев, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.В России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев COVID-19, почти 23 тысячи человек погибли, а более миллиона вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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бразилия
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воз, киото (город), бразилия, сша, в мире, коронавирус covid-19, япония

Ученые рассказали, как долго коронавирус сохраняется на коже

11:35 12.10.2020
 
© Depositphotos / drmadraМытье рук с мылом
Мытье рук с мылом - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Depositphotos / drmadra
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые из медицинского университета Киото установили, что новый коронавирус может сохранять свою активность на коже от шести до 11 часов, в среднем девять, что примерно в пять раз дольше, чем обычный грипп. Об этом сообщает издание Asahi со ссылкой на исследование.
На других поверхностях, например, металлических и пластиковых, он может оставаться в течение нескольких дней.
Также в исследовании говорится, что новый коронавирус уничтожается за 15 секунд при помощи 80-процентного этанола. По словам ученых, выживаемости коронавируса в течение девяти часов на коже может увеличить риск контактной передачи инфекции.
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В мире, по данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 37 миллионов, минимум 1,07 миллиона человек погибли. Больше всего случаев, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено с США, Бразилии и Индии.
В России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев COVID-19, почти 23 тысячи человек погибли, а более миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКиото (город)БразилияСШАВ миреКоронавирус COVID-19Япония
 
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