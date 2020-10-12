https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579421627.html
Кремль считает возможным избежать полного локдауна из-за коронавируса
В России удалось выстроить целую систему по борьбе с коронавирусом, и это позволяет избежать жесткого локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:15
2020-10-12T15:15
2020-10-12T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>В России удалось выстроить целую систему по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, и это позволяет избежать жесткого локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Жизнь и здоровье людей — это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам", — сказал он.По его словам, эта система, которую весной только формировали, сейчас показывает свою эффективность.Кроме того, отметил он, в России подготовлен коечный фонд, дающий возможность принимать большее количество инфицированных и обеспечивать условия для более эффективного и быстрого излечения. "Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — подчеркнул он.Помощь регионамПресс-секретарь ответил также на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах. Он напомнил, что весной, во время первой вспышки COVID-19, в регионы со сложной ситуацией направляли медиков из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и других субъектов федерации.Теперь, по его словам, если регионы обратятся в штаб, "будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами"."Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена", — добавил Песков.По его словам, регионы сталкиваются с разной нагрузкой и распространение инфекции может быть неравномерным. "Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо", — сказал он.Когда Россия выйдет на платоПо последним данным, число случаев COVID-19 в России достигло 1,312 миллиона, причем в последние два дня ежесуточный прирост превышает 13 тысяч — больше, чем на пике в мае. Умерли за все время 22,7 тысячи человек, выздоровели больше миллиона.При этом в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a> полагают, что в течение 10-20 дней Россия может выйти на плато по заболеваемости. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что в конце сентября — начале октября уже ввели многие ограничительные меры, а россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении этих мер. Кроме того, по словам Пшеничной, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.Все это должно замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила специалист.По ее мнению, число ежедневно выявляемых случаев не превысит 17-18, хотя какие-либо точные прогнозы здесь делать крайне сложно. Кроме того, полагает Пшеничная, в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.Эксперт напомнила, что сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы.Ситуация с коронавирусом в миреПандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Аргентина, Испания, Перу, Мексика и Франция.Согласно статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Университета Джонса Хопкинса</a>, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (214 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Перу и Испания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html
https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html
https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html
https://ria.ru/20201011/volna-1579273291.html
Игорь Беликов
Когда то Порошенко подсказывали как на украинском сказать "кошелёк", похоже Пескову кто то должен помочь с русским, чтобы научить переводить на русский такие слова как "локдаун".
57
nnicolay
Основное условие для перехода от капитализма к феодализму – деиндустриализация.
36
17
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
В России удалось выстроить целую систему по борьбе с коронавирусом
, и это позволяет избежать жесткого локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Жизнь и здоровье людей — это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам", — сказал он.
По его словам, эта система, которую весной только формировали, сейчас показывает свою эффективность.
"Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования", — добавил пресс-секретарь.
Кроме того, отметил он, в России подготовлен коечный фонд, дающий возможность принимать большее количество инфицированных и обеспечивать условия для более эффективного и быстрого излечения.
"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — подчеркнул он.
Помощь регионам
Пресс-секретарь ответил также на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах. Он напомнил, что весной, во время первой вспышки COVID-19, в регионы со сложной ситуацией направляли медиков из Москвы
и других субъектов федерации.
Теперь, по его словам, если регионы обратятся в штаб, "будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами".
"Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена", — добавил Песков.
По его словам, регионы сталкиваются с разной нагрузкой и распространение инфекции может быть неравномерным. "Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо", — сказал он.
Когда Россия выйдет на плато
По последним данным, число случаев COVID-19 в России достигло 1,312 миллиона, причем в последние два дня ежесуточный прирост превышает 13 тысяч — больше, чем на пике в мае. Умерли за все время 22,7 тысячи человек, выздоровели больше миллиона.
При этом в Роспотребнадзоре
полагают, что в течение 10-20 дней Россия может выйти на плато по заболеваемости. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что в конце сентября — начале октября уже ввели многие ограничительные меры, а россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении этих мер. Кроме того, по словам Пшеничной, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.
Все это должно замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила специалист.
По ее мнению, число ежедневно выявляемых случаев не превысит 17-18, хотя какие-либо точные прогнозы здесь делать крайне сложно. Кроме того, полагает Пшеничная, в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.
Эксперт напомнила, что сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы.
"Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26 процентов всех выявленных случаев", — добавила Пшеничная.
Ситуация с коронавирусом в мире
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Аргентина, Испания, Перу, Мексика и Франция.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса
, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (214 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Перу и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.