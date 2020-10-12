https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579421627.html

Кремль считает возможным избежать полного локдауна из-за коронавируса

В России удалось выстроить целую систему по борьбе с коронавирусом, и это позволяет избежать жесткого локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:15

2020-10-12T15:15

2020-10-12T15:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>В России удалось выстроить целую систему по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, и это позволяет избежать жесткого локдауна, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Жизнь и здоровье людей — это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам", — сказал он.По его словам, эта система, которую весной только формировали, сейчас показывает свою эффективность.Кроме того, отметил он, в России подготовлен коечный фонд, дающий возможность принимать большее количество инфицированных и обеспечивать условия для более эффективного и быстрого излечения. "Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — подчеркнул он.Помощь регионамПресс-секретарь ответил также на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах. Он напомнил, что весной, во время первой вспышки COVID-19, в регионы со сложной ситуацией направляли медиков из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и других субъектов федерации.Теперь, по его словам, если регионы обратятся в штаб, "будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами"."Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена", — добавил Песков.По его словам, регионы сталкиваются с разной нагрузкой и распространение инфекции может быть неравномерным. "Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо", — сказал он.Когда Россия выйдет на платоПо последним данным, число случаев COVID-19 в России достигло 1,312 миллиона, причем в последние два дня ежесуточный прирост превышает 13 тысяч — больше, чем на пике в мае. Умерли за все время 22,7 тысячи человек, выздоровели больше миллиона.При этом в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a> полагают, что в течение 10-20 дней Россия может выйти на плато по заболеваемости. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что в конце сентября — начале октября уже ввели многие ограничительные меры, а россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении этих мер. Кроме того, по словам Пшеничной, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.Все это должно замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила специалист.По ее мнению, число ежедневно выявляемых случаев не превысит 17-18, хотя какие-либо точные прогнозы здесь делать крайне сложно. Кроме того, полагает Пшеничная, в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.Эксперт напомнила, что сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы.Ситуация с коронавирусом в миреПандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Аргентина, Испания, Перу, Мексика и Франция.Согласно статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Университета Джонса Хопкинса</a>, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (214 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Перу и Испания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html

https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html

https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html

https://ria.ru/20201011/volna-1579273291.html

Игорь Беликов Когда то Порошенко подсказывали как на украинском сказать "кошелёк", похоже Пескову кто то должен помочь с русским, чтобы научить переводить на русский такие слова как "локдаун". 57

nnicolay Основное условие для перехода от капитализма к феодализму – деиндустриализация. 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество