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https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579409692.html
Эксперт оценил исследование ученых о четырехнедельной жизни коронавируса
Исследование австралийских ученых о четырехнедельной жизни коронавируса на денежных банкнотах и смартфонах проводилось в лабораторных условиях, в повседневной... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:09
2020-10-12T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Исследование австралийских ученых о четырехнедельной жизни коронавируса на денежных банкнотах и смартфонах проводилось в лабораторных условиях, в повседневной жизни способный заражать коронавирус держится на этих поверхностях непродолжительное время, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_mikhail-lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Лебедев</a>.Ранее сообщалось, что австралийские ученые доказали, что коронавирус может сохраняться на банкнотах и экранах смартфонов до четырех недель. Такие данные приводятся в их исследовании, опубликованном в <a href="https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7" target="_blank">Virology Journal</a>.Он уточнил, что речь идет о постоянной температуре, постоянной относительной влажности 50%, которая мало где бывает на таком уровне. Также исследование проводилось в полной темноте, то есть при абсолютном отсутствии воздействия на вирус ультрафиолетового излучения.По словам эксперта, результаты исследования достаточно интересные, но идеальные. Он также обратил внимание, что в выводах исследования не указывалось, что выделенный с поверхностей коронавирус способен к репликации или, другими словами, опасен.Он уточнил, что повышение температуры и относительной влажности уменьшало сроки нахождения вируса на поверхностях, но подчеркнул, что мобильные телефоны обязательно нужно обрабатывать, так как контактные формы передачи вируса тем не менее существуют.Говоря о том, сколько вирус может жить на денежных купюрах и смартфонах в повседневной жизни, эксперт пояснил, что исследований на эту тему проводилось очень много и все они дают достаточно разные результаты. "Единственное, что можно сказать, что вирус сохраняет жизнеспособность на этих поверхностях довольно непродолжительное время", - добавил Лебедев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт оценил исследование ученых о четырехнедельной жизни коронавируса

14:09 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Исследование австралийских ученых о четырехнедельной жизни коронавируса на денежных банкнотах и смартфонах проводилось в лабораторных условиях, в повседневной жизни способный заражать коронавирус держится на этих поверхностях непродолжительное время, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые доказали, что коронавирус может сохраняться на банкнотах и экранах смартфонов до четырех недель. Такие данные приводятся в их исследовании, опубликованном в Virology Journal.
"Для людей это абсолютно ничего не значит, потому что по-прежнему все профилактические мероприятия в виде обработки поверхностей и тех же самых смартфонов, телефонов должны проводиться. А если внимательно прочитать статью австралийских ученых, то мы там видим, что исследование проводилось, скажем так, в идеальных лабораторных условиях, которые невозможно соблюсти при обычной жизни", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что речь идет о постоянной температуре, постоянной относительной влажности 50%, которая мало где бывает на таком уровне. Также исследование проводилось в полной темноте, то есть при абсолютном отсутствии воздействия на вирус ультрафиолетового излучения.
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По словам эксперта, результаты исследования достаточно интересные, но идеальные. Он также обратил внимание, что в выводах исследования не указывалось, что выделенный с поверхностей коронавирус способен к репликации или, другими словами, опасен.
"Все-таки надо исходить из того, что коронавирус, как и многие другие вирусы, это внутриклеточный паразит, живет внутри клеток человека, а вот в окружающей среде жизнеспособен в течение ограниченного времени, хотя многое зависит и от условий", - пояснил Лебедев.
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Он уточнил, что повышение температуры и относительной влажности уменьшало сроки нахождения вируса на поверхностях, но подчеркнул, что мобильные телефоны обязательно нужно обрабатывать, так как контактные формы передачи вируса тем не менее существуют.
Говоря о том, сколько вирус может жить на денежных купюрах и смартфонах в повседневной жизни, эксперт пояснил, что исследований на эту тему проводилось очень много и все они дают достаточно разные результаты. "Единственное, что можно сказать, что вирус сохраняет жизнеспособность на этих поверхностях довольно непродолжительное время", - добавил Лебедев.
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