https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579409692.html

Эксперт оценил исследование ученых о четырехнедельной жизни коронавируса

Исследование австралийских ученых о четырехнедельной жизни коронавируса на денежных банкнотах и смартфонах проводилось в лабораторных условиях, в повседневной... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:09

2020-10-12T14:09

2020-10-12T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Исследование австралийских ученых о четырехнедельной жизни коронавируса на денежных банкнотах и смартфонах проводилось в лабораторных условиях, в повседневной жизни способный заражать коронавирус держится на этих поверхностях непродолжительное время, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_mikhail-lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Лебедев</a>.Ранее сообщалось, что австралийские ученые доказали, что коронавирус может сохраняться на банкнотах и экранах смартфонов до четырех недель. Такие данные приводятся в их исследовании, опубликованном в <a href="https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7" target="_blank">Virology Journal</a>.Он уточнил, что речь идет о постоянной температуре, постоянной относительной влажности 50%, которая мало где бывает на таком уровне. Также исследование проводилось в полной темноте, то есть при абсолютном отсутствии воздействия на вирус ультрафиолетового излучения.По словам эксперта, результаты исследования достаточно интересные, но идеальные. Он также обратил внимание, что в выводах исследования не указывалось, что выделенный с поверхностей коронавирус способен к репликации или, другими словами, опасен.Он уточнил, что повышение температуры и относительной влажности уменьшало сроки нахождения вируса на поверхностях, но подчеркнул, что мобильные телефоны обязательно нужно обрабатывать, так как контактные формы передачи вируса тем не менее существуют.Говоря о том, сколько вирус может жить на денежных купюрах и смартфонах в повседневной жизни, эксперт пояснил, что исследований на эту тему проводилось очень много и все они дают достаточно разные результаты. "Единственное, что можно сказать, что вирус сохраняет жизнеспособность на этих поверхностях довольно непродолжительное время", - добавил Лебедев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579120195.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество