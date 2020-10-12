https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579390985.html

Регионам помогут при нехватке медиков из-за ситуации с коронавирусом

Практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по коронавирусу уже отлажена, при обращении субъектов в штаб будут приниматься решения о... РИА Новости, 12.10.2020

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общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> уже отлажена, при обращении субъектов в штаб будут приниматься решения о взаимопомощи кадрами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки, вы знаете, что медики из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> посетили огромное количество регионов, из других регионов также медики отправлялись туда, где ситуация была сложнее", - ответил Песков на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах и есть ли возможность присылать специалистов из других субъектов.По словам Пескова, в случае если регионы будут обращаться в штаб, "будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами"."Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена", - уточнил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что регионы сталкиваются с разной нагрузкой и распространение инфекции может быть неравномерным. "Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579388552.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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