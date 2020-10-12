https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579389391.html
Система борьбы с коронавирусом позволяет избежать локдауна, заявил Песков
Выстроенная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией дает возможность избежать жестких мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:36
2020-10-12T12:36
2020-10-12T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Выстроенная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией дает возможность избежать жестких мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что по сравнению с весной разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения и система показывает свою эффективность.По последним данным, число случаев COVID-19 в России достигло 1,312 миллиона, причем в последние два дня ежесуточный прирост превышает 13 тысяч. Умерли за все время 22,7 тысячи человек, выздоровели больше миллиона.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Лёха Кон
Здорово! Ура! Коечный фонд есть, овсянка с яичками тоже будет, и какава! Одно только сомнение, в слове "излечение". Вот насколько оно на самом деле излечение? Ведь "излеченные" продолжают выделять вирус, и фиброзные тромбы у них в лёгких остаются, никуда не деваются. А насчёт быстрого и эффективного, это уже слишком.
35
Бывший Спецназовец
В открытую уже говорят,что борьба с ковидом это системная программа,а не физическая болезнь)))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, дмитрий песков