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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579389391.html
Система борьбы с коронавирусом позволяет избежать локдауна, заявил Песков
Выстроенная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией дает возможность избежать жестких мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:36
2020-10-12T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Выстроенная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией дает возможность избежать жестких мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что по сравнению с весной разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения и система показывает свою эффективность.По последним данным, число случаев COVID-19 в России достигло 1,312 миллиона, причем в последние два дня ежесуточный прирост превышает 13 тысяч. Умерли за все время 22,7 тысячи человек, выздоровели больше миллиона.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Здорово! Ура! Коечный фонд есть, овсянка с яичками тоже будет, и какава! Одно только сомнение, в слове "излечение". Вот насколько оно на самом деле излечение? Ведь "излеченные" продолжают выделять вирус, и фиброзные тромбы у них в лёгких остаются, никуда не деваются. А насчёт быстрого и эффективного, это уже слишком.
35
В открытую уже говорят,что борьба с ковидом это системная программа,а не физическая болезнь)))
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россия
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, дмитрий песков

Система борьбы с коронавирусом позволяет избежать локдауна, заявил Песков

12:36 12.10.2020 (обновлено: 14:08 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выстроенная в России система борьбы с коронавирусной инфекцией дает возможность избежать жестких мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что по сравнению с весной разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения и система показывает свою эффективность.
"Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования", — заключил Песков.
По последним данным, число случаев COVID-19 в России достигло 1,312 миллиона, причем в последние два дня ежесуточный прирост превышает 13 тысяч. Умерли за все время 22,7 тысячи человек, выздоровели больше миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
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