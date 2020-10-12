https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579388552.html

В Кремле считают, что у России по коронавирусу "больший запас прочности"

Сейчас у России по коронавирусу "больший запас прочности", так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:33

2020-10-12T12:33

2020-10-12T12:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578964544_0:40:3148:1810_1400x0_80_0_0_34b8e80ea15523fa3617eb007f203367.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас у России по коронавирусу "больший запас прочности", так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной."Сейчас ситуация иная, система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования", - добавил Песков.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество