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Распространение нового коронавируса
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В Кремле считают, что у России по коронавирусу "больший запас прочности"
Сейчас у России по коронавирусу "больший запас прочности", так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:33
2020-10-12T12:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас у России по коронавирусу "больший запас прочности", так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной."Сейчас ситуация иная, система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования", - добавил Песков.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле считают, что у России по коронавирусу "больший запас прочности"

12:33 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда московского метро
Пассажиры в вагоне поезда московского метро - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сейчас у России по коронавирусу "больший запас прочности", так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам", - сказал Песков журналистам.
По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной.
"Сейчас ситуация иная, система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования", - добавил Песков.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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