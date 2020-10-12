В Кремле считают, что у России по коронавирусу "больший запас прочности"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сейчас у России по коронавирусу "больший запас прочности", так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее. Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам", - сказал Песков журналистам.
По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной.
"Сейчас ситуация иная, система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает. Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования", - добавил Песков.
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