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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579361808.html
В Москве за сутки госпитализировали 917 человек с COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 40%, за сутки госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:37
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за неделю выросло на 40%, за сутки госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 10,4% среди заболевших - дети, 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 917 человек с COVID-19

10:37 12.10.2020 (обновлено: 11:21 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 40%, за сутки госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 4395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Отмечается, что 10,4% среди заболевших - дети, 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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