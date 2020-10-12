В Москве за сутки госпитализировали 917 человек с COVID-19
10:37 12.10.2020 (обновлено: 11:21 12.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 40%, за сутки госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 4395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 10,4% среди заболевших - дети, 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.