https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579361808.html

В Москве за сутки госпитализировали 917 человек с COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 40%, за сутки госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:37

2020-10-12T10:37

2020-10-12T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за неделю выросло на 40%, за сутки госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 10,4% среди заболевших - дети, 45,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество