https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579360686.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:32
2020-10-12T10:32
2020-10-12T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество