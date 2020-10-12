https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579360442.html

В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в 84 российских регионах зафиксировали 13 592 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:32

2020-10-12T10:32

2020-10-12T12:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 84 российских регионах зафиксировали 13 592 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровели 3793 человека, 125 скончались.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4395, накануне было на 106 больше), за ней идут Санкт-Петербург (538), Подмосковье (440), Ростовская (274), Нижегородская (271), Архангельская (242), Свердловская (218) области, а также Ханты-Мансийский АО (208). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (28), Чечне (семь), Ненецком автономном округе (двое).Вчера сообщалось о 13 634 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют один процент). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 312 310 человек, из них почти 23 тысячи погибли, свыше миллиона вылечились.В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. Он отметил, что в столице стало больше тяжелых больных (в реанимации и на ИВЛ), смертность также начала расти. Ранее руководителей московских организаций обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 37 миллионов, как минимум 1,07 из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 7,7 миллиона инфицированных), Индия (7,12 миллиона) и Бразилия (5,09 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

Александр Чебаров Пока не угробят весь мелкий и средний бизнес в угоду олигархам! А то мешается под ногами, часть прибыли отбирает...! 51

Антивирус Тем не менее, зачем их закрывать, если даже теоретический шанс встретить там больного и заразиться близок к нулю? Полное отсутствие логики и здравого смысла. 18

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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