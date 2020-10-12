Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579360442.html
В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 84 российских регионах зафиксировали 13 592 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:32
2020-10-12T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578854952_0:247:3202:2048_1400x0_80_0_0_e12b4f5437b80afd6003098794265894.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 84 российских регионах зафиксировали 13 592 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровели 3793 человека, 125 скончались.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4395, накануне было на 106 больше), за ней идут Санкт-Петербург (538), Подмосковье (440), Ростовская (274), Нижегородская (271), Архангельская (242), Свердловская (218) области, а также Ханты-Мансийский АО (208). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (28), Чечне (семь), Ненецком автономном округе (двое).Вчера сообщалось о 13 634 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют один процент). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 312 310 человек, из них почти 23 тысячи погибли, свыше миллиона вылечились.В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. Он отметил, что в столице стало больше тяжелых больных (в реанимации и на ИВЛ), смертность также начала расти. Ранее руководителей московских организаций обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 37 миллионов, как минимум 1,07 из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 7,7 миллиона инфицированных), Индия (7,12 миллиона) и Бразилия (5,09 миллиона).Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/geyts-1579365524.html
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Пока не угробят весь мелкий и средний бизнес в угоду олигархам! А то мешается под ногами, часть прибыли отбирает...!
51
Тем не менее, зачем их закрывать, если даже теоретический шанс встретить там больного и заразиться близок к нулю? Полное отсутствие логики и здравого смысла.
18
17
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578854952_469:405:2660:2048_1400x0_80_0_0_a1cabd15473ac26461307bcff3eaf652.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом

10:32 12.10.2020 (обновлено: 12:01 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах зафиксировали 13 592 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровели 3793 человека, 125 скончались.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 10:57Распространение нового коронавируса
Гейтс назвал способ преодолеть последствия пандемии коронавируса
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4395, накануне было на 106 больше), за ней идут Санкт-Петербург (538), Подмосковье (440), Ростовская (274), Нижегородская (271), Архангельская (242), Свердловская (218) области, а также Ханты-Мансийский АО (208). В то же время меньше всего новых пациентов — в Еврейской АО (28), Чечне (семь), Ненецком автономном округе (двое).
Вчера сообщалось о 13 634 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют один процент). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 312 310 человек, из них почти 23 тысячи погибли, свыше миллиона вылечились.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. Он отметил, что в столице стало больше тяжелых больных (в реанимации и на ИВЛ), смертность также начала расти.
Ранее руководителей московских организаций обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов.
Люди в защитных масках на церемонии поднятия государственного флага на площади Тяньаньмэнь по случаю 71-й годовщины образования КНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
10 октября, 09:30Распространение нового коронавируса
Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 37 миллионов, как минимум 1,07 из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано 7,7 миллиона инфицированных), Индия (7,12 миллиона) и Бразилия (5,09 миллиона).
Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить17
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния