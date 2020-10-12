https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351155.html

Ученые установили сроки выживаемости коронавируса на поверхностях

Срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался достаточно долгим. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:29

2020-10-12T09:29

2020-10-12T09:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

сша

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Срок жизни <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался достаточно долгим. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале <a href="https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">Virology Journal</a>.Как выяснили специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследования <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> (CSIRO), SARS-CoV-2 дольше сохраняется при более низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. А по мере повышения температуры — до 30 и 40 градусов по Цельсию — показатели его выживаемости уменьшаются.При этом на пористых поверхностях, в частности на хлопке, вирус держался 14 дней при самой низкой температуре и 16 часов — при самой высокой.Наибольшую опасность, по мнению руководителя Австралийского центра обеспечения готовности к заболеваниям Тревора Дрю, представляют устройства с сенсорным экраном — мобильные телефоны, банкоматы и кассы самообслуживания, ведь их обычно не подвергают регулярной дезинфекции. Кроме того, добавил профессор Дрю, потенциальным источником инфекции, может быть и посуда в ресторане, так как приборы обычно делают из нержавеющей стали. По данным исследователей, вирус остается в неизменном состоянии порядка шести-семи дней и только затем начинает терять активность."Вот почему важно регулярно пользоваться дезинфицирующими салфетками и средствами для рук. Такие данные действительно все больше усиливают мантру о том, что вы должны мыть руки, не прикасаться к поверхностям без крайней необходимости и не трогать лицо и рот", — подчеркнул ученый.Сколько держится на кожеЯпонские ученые в свою очередь изучили, как долго коронавирус может сохранять активность на коже человека. Их исследование опубликовано в журнале <a href="https://academic.oup.com/cid" target="_blank" rel="nofollow noopener">Clinical Infectious Diseases</a>.Специалисты из Университета префектуры <a href="http://ria.ru/location_Kyoto_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Киото</a> создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. Это позволило оценить стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфицирующих средств.Неожиданное свойствоЕще одно свойство коронавируса обнаружили американские ученые. Как следует из статьи, опубликованной в журнале <a href="https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/SARS_CoV_2_Spike_protein_co_opts.98244.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pain</a>, SARS-CoV-2 может заглушать боль.По словам исследователей, благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами возникает эффект анестезии. Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, фактора роста эндотелия сосудов.Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.COVID-19 в миреПандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Аргентина, Испания, Перу, Мексика и Франция.Согласно статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Университета Джонса Хопкинса</a>, COVID-19 заболели 37,4 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (214 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Перу и Испания.В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,298 миллиона, при этом уже три дня подряд суточный прирост заболеваемости превышает майский пик. Умерли за все время 22,5 тысячи человек, более миллиона вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579120195.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578321403.html

https://ria.ru/20201011/plato-1579298601.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша