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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351155.html
Ученые установили сроки выживаемости коронавируса на поверхностях
Срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался достаточно долгим. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:29
2020-10-12T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
сша
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Срок жизни <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался достаточно долгим. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале <a href="https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">Virology Journal</a>.Как выяснили специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследования <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> (CSIRO), SARS-CoV-2 дольше сохраняется при более низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. А по мере повышения температуры — до 30 и 40 градусов по Цельсию — показатели его выживаемости уменьшаются.При этом на пористых поверхностях, в частности на хлопке, вирус держался 14 дней при самой низкой температуре и 16 часов — при самой высокой.Наибольшую опасность, по мнению руководителя Австралийского центра обеспечения готовности к заболеваниям Тревора Дрю, представляют устройства с сенсорным экраном — мобильные телефоны, банкоматы и кассы самообслуживания, ведь их обычно не подвергают регулярной дезинфекции. Кроме того, добавил профессор Дрю, потенциальным источником инфекции, может быть и посуда в ресторане, так как приборы обычно делают из нержавеющей стали. По данным исследователей, вирус остается в неизменном состоянии порядка шести-семи дней и только затем начинает терять активность."Вот почему важно регулярно пользоваться дезинфицирующими салфетками и средствами для рук. Такие данные действительно все больше усиливают мантру о том, что вы должны мыть руки, не прикасаться к поверхностям без крайней необходимости и не трогать лицо и рот", — подчеркнул ученый.Сколько держится на кожеЯпонские ученые в свою очередь изучили, как долго коронавирус может сохранять активность на коже человека. Их исследование опубликовано в журнале <a href="https://academic.oup.com/cid" target="_blank" rel="nofollow noopener">Clinical Infectious Diseases</a>.Специалисты из Университета префектуры <a href="http://ria.ru/location_Kyoto_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Киото</a> создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. Это позволило оценить стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфицирующих средств.Неожиданное свойствоЕще одно свойство коронавируса обнаружили американские ученые. Как следует из статьи, опубликованной в журнале <a href="https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/SARS_CoV_2_Spike_protein_co_opts.98244.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pain</a>, SARS-CoV-2 может заглушать боль.По словам исследователей, благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами возникает эффект анестезии. Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, фактора роста эндотелия сосудов.Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.COVID-19 в миреПандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Аргентина, Испания, Перу, Мексика и Франция.Согласно статистике <a href="https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank" rel="nofollow noopener">Университета Джонса Хопкинса</a>, COVID-19 заболели 37,4 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (214 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Перу и Испания.В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,298 миллиона, при этом уже три дня подряд суточный прирост заболеваемости превышает майский пик. Умерли за все время 22,5 тысячи человек, более миллиона вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579120195.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578321403.html
https://ria.ru/20201011/plato-1579298601.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218545.html
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша

Ученые установили сроки выживаемости коронавируса на поверхностях

09:29 12.10.2020
 
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Pixabay License/Pexels
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался достаточно долгим. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Virology Journal.
Как выяснили специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследования Австралии (CSIRO), SARS-CoV-2 дольше сохраняется при более низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. А по мере повышения температуры — до 30 и 40 градусов по Цельсию — показатели его выживаемости уменьшаются.
"Мы обнаружили, что при 20 градусах, что примерно соответствует комнатной температуре, вирус был чрезвычайно устойчив и держался в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло экранов мобильных телефонов и пластиковые банкноты <…> Аналогичные эксперименты с гриппом A показали, что вирус жил на поверхности в течение 17 дней, что подчеркивает, насколько устойчив SARS-CoV-2", — заявила доктор Дебби Иглз.
При этом на пористых поверхностях, в частности на хлопке, вирус держался 14 дней при самой низкой температуре и 16 часов — при самой высокой.
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Наибольшую опасность, по мнению руководителя Австралийского центра обеспечения готовности к заболеваниям Тревора Дрю, представляют устройства с сенсорным экраном — мобильные телефоны, банкоматы и кассы самообслуживания, ведь их обычно не подвергают регулярной дезинфекции. Кроме того, добавил профессор Дрю, потенциальным источником инфекции, может быть и посуда в ресторане, так как приборы обычно делают из нержавеющей стали.
По данным исследователей, вирус остается в неизменном состоянии порядка шести-семи дней и только затем начинает терять активность.
"Вот почему важно регулярно пользоваться дезинфицирующими салфетками и средствами для рук. Такие данные действительно все больше усиливают мантру о том, что вы должны мыть руки, не прикасаться к поверхностям без крайней необходимости и не трогать лицо и рот", — подчеркнул ученый.
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Сколько держится на коже

Японские ученые в свою очередь изучили, как долго коронавирус может сохранять активность на коже человека. Их исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.
Специалисты из Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. Это позволило оценить стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.
Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.
Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфицирующих средств.
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Неожиданное свойство

Еще одно свойство коронавируса обнаружили американские ученые. Как следует из статьи, опубликованной в журнале Pain, SARS-CoV-2 может заглушать боль.
По словам исследователей, благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами возникает эффект анестезии. Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, фактора роста эндотелия сосудов.
Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.
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COVID-19 в мире

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Аргентина, Испания, Перу, Мексика и Франция.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 37,4 миллиона человек, более миллиона умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (214 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Перу и Испания.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,298 миллиона, при этом уже три дня подряд суточный прирост заболеваемости превышает майский пик. Умерли за все время 22,5 тысячи человек, более миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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