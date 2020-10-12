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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579348768.html
В Индии число случаев коронавируса превысило 7,1 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 66,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,12 миллиона человек, следует из... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:10
2020-10-12T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
индия
сша
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 66,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,12 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у 7,76 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 994 тысяч тестов медики выявили более 71 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,1 миллиона человек.Лечение в больницах проходят более 861 тысячи человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на 5,6 тысячи человек. Число умерших превысило 109 тысяч, за сутки от болезни скончались 816 человек.Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, индия, сша, в мире

В Индии число случаев коронавируса превысило 7,1 миллиона

09:10 12.10.2020
 
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Rajanish Kakade
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 66,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,12 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у 7,76 миллиона человек.
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Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 994 тысяч тестов медики выявили более 71 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,1 миллиона человек.
Лечение в больницах проходят более 861 тысячи человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на 5,6 тысячи человек. Число умерших превысило 109 тысяч, за сутки от болезни скончались 816 человек.
Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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