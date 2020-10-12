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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579341224.html
Россияне назвали самый эффективный способ защиты от COVID-19
Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и социальную дистанцию, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:12
2020-10-12T07:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и социальную дистанцию, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Как самый действенный способ защиты от коронавируса 36% респондентов отметили масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - говорится в отчете по итогам исследования, в ходе которого в октябре было опрошено более 5 тысяч человек.Кроме того, 22% опрошенных указали, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация. 16% жителей России отметили эффективность введения карантина и пропускного режима, а 15% - эффективность перевода сотрудников на дистанционный формат работы.При этом каждый пятый опрошенный (21%) указал, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо."В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу", - добавляется в отчете.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

Россияне назвали самый эффективный способ защиты от COVID-19

07:12 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и социальную дистанцию, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Как самый действенный способ защиты от коронавируса 36% респондентов отметили масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - говорится в отчете по итогам исследования, в ходе которого в октябре было опрошено более 5 тысяч человек.
Кроме того, 22% опрошенных указали, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация. 16% жителей России отметили эффективность введения карантина и пропускного режима, а 15% - эффективность перевода сотрудников на дистанционный формат работы.
При этом каждый пятый опрошенный (21%) указал, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо.
"В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу", - добавляется в отчете.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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