https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579341224.html

Россияне назвали самый эффективный способ защиты от COVID-19

Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и социальную дистанцию, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:12

2020-10-12T07:12

2020-10-12T07:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и социальную дистанцию, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Как самый действенный способ защиты от коронавируса 36% респондентов отметили масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - говорится в отчете по итогам исследования, в ходе которого в октябре было опрошено более 5 тысяч человек.Кроме того, 22% опрошенных указали, что лучшей профилактикой для них является массовая вакцинация. 16% жителей России отметили эффективность введения карантина и пропускного режима, а 15% - эффективность перевода сотрудников на дистанционный формат работы.При этом каждый пятый опрошенный (21%) указал, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо."В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу", - добавляется в отчете.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва