В Госдуме предложили отменить контрольные на дистанционке
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Прошу вас рассмотреть возможность ввода моратория на проведение контрольных работ и итоговых срезов во время дистанционного режима обучения. Провести эти мероприятия будет логичнее после окончания вспышек эпидемии в России и уже в штатном режиме", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отметила, что результаты изменений в образовательном процессе и переход на дистанционное обучение позволяют сделать первые выводы, касающиеся эффективности онлайн-образования. По ее мнению, во время обычных уроков учитель способен не только дать ребенку необходимые пояснения, как выполнить то или иное задание, но и проследить, чтобы школьник выполнял его самостоятельно.
"Полагаю, что дистанционное обучение поспособствует возникновению ситуации, при которой обучающийся сможет воспользоваться сетью интернет для выполнения заданий любого уровня сложности, в связи с чем оценить по достоинству его реальный уровень знаний становится невозможно. Считаю, что в таком случае проведение контрольных работ и итоговых срезов нецелесообразно", - пояснила депутат.