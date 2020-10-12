Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/kontrolnye-1579340166.html
В Госдуме предложили отменить контрольные на дистанционке
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:35
2020-10-12T06:35
елена строкова
коронавирус в россии
россия
татьяна голикова
госдума рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569499844_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec4312ff2ea42703d32277249d735a8a.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_elena-strokova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Строкова</a> предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a>.Парламентарий отметила, что результаты изменений в образовательном процессе и переход на дистанционное обучение позволяют сделать первые выводы, касающиеся эффективности онлайн-образования. По ее мнению, во время обычных уроков учитель способен не только дать ребенку необходимые пояснения, как выполнить то или иное задание, но и проследить, чтобы школьник выполнял его самостоятельно."Полагаю, что дистанционное обучение поспособствует возникновению ситуации, при которой обучающийся сможет воспользоваться сетью интернет для выполнения заданий любого уровня сложности, в связи с чем оценить по достоинству его реальный уровень знаний становится невозможно. Считаю, что в таком случае проведение контрольных работ и итоговых срезов нецелесообразно", - пояснила депутат.
https://ria.ru/20201012/bolnichnyy-1579333591.html
3
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569499844_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_44f614d0b4dcbc63991c1a9d037cfed9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена строкова, коронавирус в россии, россия, татьяна голикова, госдума рф, москва, общество

В Госдуме предложили отменить контрольные на дистанционке

06:35 12.10.2020
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольник во время дистанционного обучения дома
Школьник во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Прошу вас рассмотреть возможность ввода моратория на проведение контрольных работ и итоговых срезов во время дистанционного режима обучения. Провести эти мероприятия будет логичнее после окончания вспышек эпидемии в России и уже в штатном режиме", - говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отметила, что результаты изменений в образовательном процессе и переход на дистанционное обучение позволяют сделать первые выводы, касающиеся эффективности онлайн-образования. По ее мнению, во время обычных уроков учитель способен не только дать ребенку необходимые пояснения, как выполнить то или иное задание, но и проследить, чтобы школьник выполнял его самостоятельно.
"Полагаю, что дистанционное обучение поспособствует возникновению ситуации, при которой обучающийся сможет воспользоваться сетью интернет для выполнения заданий любого уровня сложности, в связи с чем оценить по достоинству его реальный уровень знаний становится невозможно. Считаю, что в таком случае проведение контрольных работ и итоговых срезов нецелесообразно", - пояснила депутат.
Дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 00:30
В Госдуме предложили давать больничный родителям учащихся на дистанционке
 
Обсудить3
Елена СтроковаКоронавирус в РоссииРоссияТатьяна ГоликоваГосдума РФМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния