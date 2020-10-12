https://ria.ru/20201012/kontrolnye-1579340166.html

В Госдуме предложили отменить контрольные на дистанционке

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T06:35

2020-10-12T06:35

2020-10-12T06:35

елена строкова

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татьяна голикова

госдума рф

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общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_elena-strokova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Строкова</a> предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек COVID-19, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a>.Парламентарий отметила, что результаты изменений в образовательном процессе и переход на дистанционное обучение позволяют сделать первые выводы, касающиеся эффективности онлайн-образования. По ее мнению, во время обычных уроков учитель способен не только дать ребенку необходимые пояснения, как выполнить то или иное задание, но и проследить, чтобы школьник выполнял его самостоятельно."Полагаю, что дистанционное обучение поспособствует возникновению ситуации, при которой обучающийся сможет воспользоваться сетью интернет для выполнения заданий любого уровня сложности, в связи с чем оценить по достоинству его реальный уровень знаний становится невозможно. Считаю, что в таком случае проведение контрольных работ и итоговых срезов нецелесообразно", - пояснила депутат.

https://ria.ru/20201012/bolnichnyy-1579333591.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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