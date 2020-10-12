https://ria.ru/20201012/konkurs-1579464254.html

Названы победители инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN

Четыре команды школьников из Кемерово, Самары и Республики Мордовия признаны победителями в финале конкурса инженерных решений Школьной лиги Международного... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:35

2020-10-12T18:35

2020-10-12T18:35

технологии

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости</strong>. Четыре команды школьников из Кемерово, <a href="https://ria.ru/location_Samara" target="_blank">Самары</a> и Республики Мордовия признаны победителями в финале конкурса инженерных решений Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В конкурсе инженерных решений для топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов приняли участие школьники 6-11 классов из 26 регионов России, до финала дошли 9 команд из семи регионов. Участники финала представили изготовленные ими действующие устройства, связанные с новыми технологиями производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергий. Особый интерес юные изобретатели проявили к ветроэнергетике: на суд жюри были представлены ветрогенератор для работы в вентиляционных трубах, модель летающего ветрогенератора и ветрогенератор, способный использовать одновременно энергию ветра и энергию воды.Проекты школьников оценивали представители отраслевых компаний и технических вузов. Итоги конкурса были подведены в трех возрастных группах и в двух номинациях: с применением и без применения микроэлектронных компонентов."Среди участников есть ребята, которые сами спроектировали устройство для просмотра показаний мультиметра для безопасной работы электриков, робота-разведчика труднодоступных территорий, умный электросчетчик с расширенным функционалом, систему мониторинга климата в помещениях и другие устройства. Уверен, все проекты найдут себе применение в жизни. И призы ждут не только четверку победителей. Все ребята получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 19 вузов страны. Кроме того, их пригласят на тематическую смену #ВместеЯрче. Она будет проходить в онлайн-формате с 11 по 24 ноября на базе всероссийского детского центра "Смена", – привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.

https://ria.ru/20200911/pobediteli-1577115349.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, образование - общество