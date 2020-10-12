https://ria.ru/20201012/konfeta-1579364713.html
В Приморье в СИЗО пытались передать конфеты с сим-картами
Шесть сим-карт, спрятанных в шоколадных конфетах, пытались передать в СИЗО в Приморье, сообщает ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:46
2020-10-12T10:46
2020-10-12T10:46
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Шесть сим-карт, спрятанных в шоколадных конфетах, пытались передать в СИЗО в Приморье, сообщает ГУФСИН России по региону.Отмечается, что по факту проводится разбирательство.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Шесть сим-карт, спрятанных в шоколадных конфетах, пытались передать в СИЗО в Приморье, сообщает ГУФСИН России по региону.
"В ходе досмотра посылки на имя обвиняемого Д. сотрудниками следственного изолятора №1 были обнаружены и изъяты спрятанные в шоколадных конфетах шесть сим-карт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту проводится разбирательство.