https://ria.ru/20201012/konfeta-1579364713.html

В Приморье в СИЗО пытались передать конфеты с сим-картами

Шесть сим-карт, спрятанных в шоколадных конфетах, пытались передать в СИЗО в Приморье, сообщает ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:46

2020-10-12T10:46

2020-10-12T10:46

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Шесть сим-карт, спрятанных в шоколадных конфетах, пытались передать в СИЗО в Приморье, сообщает ГУФСИН России по региону.Отмечается, что по факту проводится разбирательство.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия