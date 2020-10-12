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Культура
https://ria.ru/20201012/kleopatra-1579365351.html
СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру
СМИ узнали, что режиссер "Чудо-женщины" и "Чудо-женищны 1984" Пэтти Дженкинс и звезда этих блокбастеров Галь Гадот воссоединятся, чтобы создать историческую... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:07
2020-10-12T12:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
netflix
20th century fox
моника беллуччи
apple
египет
элизабет тейлор
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, что режиссер "Чудо-женщины" и "Чудо-женищны 1984" Пэтти Дженкинс и звезда этих блокбастеров Галь Гадот воссоединятся, чтобы создать историческую биографическую драму "Клеопатра", <a href="https://deadline.com/2020/10/cleopatra-gal-gadot-patty-jenkins-movie-deal-paramount-pictures-wonder-woman-reteam-laeta-kalogridis-writing-1234595246/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. В Deadline уточняют, что права на экранизацию картины выиграла студия Paramount. Ей удалось обойти таких гигантов, как Universal, Warner Bros, Netflix и Apple. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время. Сценарий напишет Лаэта Калогридис, известная по работе над такими проектами, как "Алита: Боевой ангел" (2019 год), "Терминатор: Генезис" (2015 год), "Остров проклятых" (2010 год) и другим. До Галь Гадот последнюю царицу Египта играли: Вивьен Ли ("Цезарь и Клеопатра", 1945 год), Софи Лорен ("Две ночи с Клеопатрой", 1954 год), Моника Беллуччи ("Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", 2002 год) и другие. Лучшим считается образ, который создала Элизабет Тейлор в драме Джозефа Лео Манкевича "Клеопатра" (1963 год). Несмотря на то, что лента имела успех в прокате и получила девять номинаций на премию "Оскар", в четырех из которых стала лауреатом, она чуть не обанкротила студию 20th Century Fox. Историческая драма 1963-го года стоила тогда больше, чем любой другой современный фильм.
https://ria.ru/20201002/conan-1578058292.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, netflix, 20th century fox, моника беллуччи, apple, египет, элизабет тейлор

СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру

12:07 12.10.2020
 
© 20th Century Fox Film Corporation (1963), AFP/Getty Images/Frazer Harrison Элизабет Тейлор и Галь Гадот
 Элизабет Тейлор и Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© 20th Century Fox Film Corporation (1963), AFP/Getty Images/Frazer Harrison
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. СМИ узнали, что режиссер "Чудо-женщины" и "Чудо-женищны 1984" Пэтти Дженкинс и звезда этих блокбастеров Галь Гадот воссоединятся, чтобы создать историческую биографическую драму "Клеопатра", сообщает Deadline.
В Deadline уточняют, что права на экранизацию картины выиграла студия Paramount. Ей удалось обойти таких гигантов, как Universal, Warner Bros, Netflix и Apple. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время.
Сценарий напишет Лаэта Калогридис, известная по работе над такими проектами, как "Алита: Боевой ангел" (2019 год), "Терминатор: Генезис" (2015 год), "Остров проклятых" (2010 год) и другим.
До Галь Гадот последнюю царицу Египта играли: Вивьен Ли ("Цезарь и Клеопатра", 1945 год), Софи Лорен ("Две ночи с Клеопатрой", 1954 год), Моника Беллуччи ("Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", 2002 год) и другие.
Лучшим считается образ, который создала Элизабет Тейлор в драме Джозефа Лео Манкевича "Клеопатра" (1963 год). Несмотря на то, что лента имела успех в прокате и получила девять номинаций на премию "Оскар", в четырех из которых стала лауреатом, она чуть не обанкротила студию 20th Century Fox. Историческая драма 1963-го года стоила тогда больше, чем любой другой современный фильм.
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КультураКино и сериалыНовости культурыГаль ГадотNetflix20th Century FoxМоника БеллуччиAppleЕгипетЭлизабет Тейлор
 
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