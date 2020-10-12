https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html

Филиппа Киркорова обругали в Сети за макияж восьмилетней дочери

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram семейные фото и был обруган фанатами. Те посчитали, что макияж для его 8-летней дочери - это “перебор”. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:59

2020-10-12T13:59

2020-10-12T13:59

шоубиз

филипп киркоров

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram семейные фото и был обруган фанатами. Те посчитали, что макияж для его 8-летней дочери - это “перебор”.На снимках исполнитель с детьми Аллой-Викторией и Мартином проводят время в парке развлечений. “Супер-настроение на всю неделю обеспечено!” - написал он. Поклонники оценили снимки, но обратили внимание на то, что Алле-Виктории сделали макияж и осудили за это ее отца:- Рановато красить глаза девчушке.- Зачем малышке макияж??? Успеет еще "красоту" навести. У нее сейчас она естественная!- Вульгарно выглядит.- Ужас! Только Киркоров такое мог с ребенком сотворить!- Макияж в столь юном возрасте - это перебор!- Красить такую красивую девочку.... Папа переиграл.- Вы зачем ребенка накрасили??? Не делайте из ребенка артиста театра лилипутов.- Маленькое девичье личико во что превращаете???Среди подписчиков нашлись и те, кто встал на защиту исполнителя и написал, что в макияже нет ничего особенного.

https://ria.ru/20200912/kirkorov-1577129521.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров