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https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html
Филиппа Киркорова обругали в Сети за макияж восьмилетней дочери
Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram семейные фото и был обруган фанатами. Те посчитали, что макияж для его 8-летней дочери - это “перебор”. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:59
2020-10-12T13:59
шоубиз
филипп киркоров
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram семейные фото и был обруган фанатами. Те посчитали, что макияж для его 8-летней дочери - это “перебор”.На снимках исполнитель с детьми Аллой-Викторией и Мартином проводят время в парке развлечений. “Супер-настроение на всю неделю обеспечено!” - написал он. Поклонники оценили снимки, но обратили внимание на то, что Алле-Виктории сделали макияж и осудили за это ее отца:- Рановато красить глаза девчушке.- Зачем малышке макияж??? Успеет еще "красоту" навести. У нее сейчас она естественная!- Вульгарно выглядит.- Ужас! Только Киркоров такое мог с ребенком сотворить!- Макияж в столь юном возрасте - это перебор!- Красить такую красивую девочку.... Папа переиграл.- Вы зачем ребенка накрасили??? Не делайте из ребенка артиста театра лилипутов.- Маленькое девичье личико во что превращаете???Среди подписчиков нашлись и те, кто встал на защиту исполнителя и написал, что в макияже нет ничего особенного.
https://ria.ru/20200912/kirkorov-1577129521.html
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60
филипп киркоров

Филиппа Киркорова обругали в Сети за макияж восьмилетней дочери

13:59 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram семейные фото и был обруган фанатами. Те посчитали, что макияж для его 8-летней дочери - это “перебор”.
На снимках исполнитель с детьми Аллой-Викторией и Мартином проводят время в парке развлечений. “Супер-настроение на всю неделю обеспечено!” - написал он.
Поклонники оценили снимки, но обратили внимание на то, что Алле-Виктории сделали макияж и осудили за это ее отца:
- Рановато красить глаза девчушке.
- Зачем малышке макияж??? Успеет еще "красоту" навести. У нее сейчас она естественная!
- Вульгарно выглядит.
- Ужас! Только Киркоров такое мог с ребенком сотворить!
- Макияж в столь юном возрасте - это перебор!
- Красить такую красивую девочку.... Папа переиграл.
- Вы зачем ребенка накрасили??? Не делайте из ребенка артиста театра лилипутов.
- Маленькое девичье личико во что превращаете???
Среди подписчиков нашлись и те, кто встал на защиту исполнителя и написал, что в макияже нет ничего особенного.
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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