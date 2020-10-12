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https://ria.ru/20201012/khudozhnik-1579430760.html
Умер художник Александр Панкин
Художник Александр Панкин скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи pop/off/art. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:51
2020-10-12T15:51
культура
московский архитектурный институт
русский музей
москва
ссср
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Художник Александр Панкин скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи pop/off/art.Панкин в 1963 году закончил <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_arkhitekturnyjj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московский архитектурный институт</a>, был членом Союза архитекторов <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Большое признание пришло к художнику в период перестройки - более 30 персональных выставок и 100 групповых прошли за этот период как в России, так и за рубежом. Панкин также известен как создатель собственной версии абстракции, его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_Russkijj_muzejj/" target="_blank" data-auto="true">Русского музея</a> и многих других.
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московский архитектурный институт, русский музей, москва, ссср, происшествия

Умер художник Александр Панкин

15:51 12.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковХудожник Александр Панкин
Художник Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Художник Александр Панкин скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи pop/off/art.
"К большому сожалению сообщаю, что сегодня утром Александр Федорович Панкин скончался. Это уже подтвержденная информация", - сказала собеседница агентства.
Панкин в 1963 году закончил Московский архитектурный институт, был членом Союза архитекторов СССР. Большое признание пришло к художнику в период перестройки - более 30 персональных выставок и 100 групповых прошли за этот период как в России, так и за рубежом. Панкин также известен как создатель собственной версии абстракции, его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и многих других.
 
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КультураМосковский архитектурный институтРусский музейМоскваСССРПроисшествия
 
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