https://ria.ru/20201012/khayek-1579392861.html

"Шикарная": 54-летняя Сальма Хайек удивила фанатов фигурой в бикини

Актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новое фото и удивила своих поклонников внешним видом. Они посчитали, что звезда выглядит намного моложе своих лет. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:48

2020-10-12T12:48

2020-10-12T12:48

шоубиз

сальма хайек

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_Salma_KHajjek/" target="_blank" data-auto="true">Сальма Хайек</a> опубликовала в Instagram новое фото и удивила своих поклонников внешним видом. Они посчитали, что звезда выглядит намного моложе своих лет.На размещенном снимке Хайек позирует на пляже в красном купальнике, без макияжа и с мокрыми волосами. "Делаю вид, что думаю о чем-то важном, пока делаю это селфи со стороны и надеюсь, что я в кадре", — пошутила она. Фолловеры оставили под снимком, который набрал более 500 тысяч лайков, множество восхищенных комментариев. "Вы выглядите также прекрасно, как и 20 лет назад", "Нам повезло, что в мире есть такая красавица, как ты", "Шикарная женщина", "Очень красивая", "Сексуальная мексиканка", "Самая красивая актриса", "Вы прекрасны на любой фотографии", — написали они.Сальма Хайек известна ролями в таких фильмах, как "Фрида", "От заката до рассвета", "Однажды в Мексике" и "Отчаянный".

https://ria.ru/20200903/khayek-1576659546.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сальма хайек