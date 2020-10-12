https://ria.ru/20201012/khadid-1579381156.html
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжной фотосессией в бикини
Супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram эффектные пляжные снимки. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:58
2020-10-12T11:58
2020-10-12T11:58
шоубиз
белла хадид
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a> опубликовала в Instagram эффектные пляжные снимки.24-летняя красавица позировала на пляже в бикини розово-оранжевого цвета. Чувственный образ Хадид дополняли мокрые волосы и множество блестящих украшений на шее и запястьях."Просто оставь меня", - подписала супермодель пост, собравший 1,7 миллиона лайков.Подписчики поспешили выразить свое восхищение в комментариях:"Как всегда горячо".<br>"Ты потрясающе выглядишь".<br>"О, Боже! Я схожу с ума, Белла", - написали поклонники.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости
. Супермодель Белла Хадид
опубликовала в Instagram эффектные пляжные снимки.
24-летняя красавица позировала на пляже в бикини розово-оранжевого цвета. Чувственный образ Хадид дополняли мокрые волосы и множество блестящих украшений на шее и запястьях.
"Просто оставь меня", - подписала супермодель пост, собравший 1,7 миллиона лайков.
Подписчики поспешили выразить свое восхищение в комментариях:
"Как всегда горячо".
"Ты потрясающе выглядишь".
"О, Боже! Я схожу с ума, Белла", - написали поклонники.