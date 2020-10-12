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Шоубиз
https://ria.ru/20201012/khadid-1579381156.html
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжной фотосессией в бикини
Супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram эффектные пляжные снимки. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:58
2020-10-12T11:58
шоубиз
белла хадид
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a> опубликовала в Instagram эффектные пляжные снимки.24-летняя красавица позировала на пляже в бикини розово-оранжевого цвета. Чувственный образ Хадид дополняли мокрые волосы и множество блестящих украшений на шее и запястьях."Просто оставь меня", - подписала супермодель пост, собравший 1,7 миллиона лайков.Подписчики поспешили выразить свое восхищение в комментариях:"Как всегда горячо".<br>"Ты потрясающе выглядишь".<br>"О, Боже! Я схожу с ума, Белла", - написали поклонники.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
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белла хадид

Самая красивая женщина в мире поделилась пляжной фотосессией в бикини

11:58 12.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram эффектные пляжные снимки.
24-летняя красавица позировала на пляже в бикини розово-оранжевого цвета. Чувственный образ Хадид дополняли мокрые волосы и множество блестящих украшений на шее и запястьях.
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justleave me

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

"Просто оставь меня", - подписала супермодель пост, собравший 1,7 миллиона лайков.
Подписчики поспешили выразить свое восхищение в комментариях:
"Как всегда горячо".
"Ты потрясающе выглядишь".
"О, Боже! Я схожу с ума, Белла", - написали поклонники.
Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини
 
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ШоубизБелла Хадид
 
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