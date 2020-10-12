https://ria.ru/20201012/katastrofy-1579410303.html

ООН оценила ущерб мировой экономике от природных катастроф за 20 лет

Мировая экономика за последние 20 лет из-за глобальных природных катастроф потеряла почти 3 триллиона долларов, говорится в докладе агентства ООН по сокращению... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:12

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2020-10-12T14:12

оон

землетрясение

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мировая экономика за последние 20 лет из-за глобальных природных катастроф потеряла почти 3 триллиона долларов, говорится в докладе агентства <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по сокращению рисков глобальных катастроф.По данным организации, за период с 2000 по 2019 годы произошло 7 348 глобальных катаклизмов, которые унесли жизни 1,23 миллиона человек. В результате катастроф мировая экономика потеряла 2,97 триллиона долларов.Эксперты отмечают, что за предыдущие 20 лет, с 1989 по 1999 годы, было зафиксировано почти в два раза меньше природных катастроф - 4212. Они унесли жизни свыше 1,19 миллиона человек, а мировая экономика потеряла 1,63 триллиона долларов.Как отмечается в документе, рост природных катастроф в первое 20-летие нынешнего века связан с изменением климата и экстремальными климатическими условиями. В частности, почти в два раза увеличилось количество наводнений, а также стало больше штормов, периодов засухи, случаев лесных пожаров и температурных рекордов. Кроме того, стало происходить больше землетрясений и цунами, которые привели к самому большому количеству жертв среди населения.

https://ria.ru/20180605/1522075293.html

https://ria.ru/20200125/1563854955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, землетрясение, в мире