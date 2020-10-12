Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/katastrofy-1579410303.html
ООН оценила ущерб мировой экономике от природных катастроф за 20 лет
Мировая экономика за последние 20 лет из-за глобальных природных катастроф потеряла почти 3 триллиона долларов, говорится в докладе агентства ООН по сокращению... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:12
2020-10-12T14:12
оон
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576444539_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7a440f619657bb5cfd529a6f49a4e328.jpg
<strong>ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мировая экономика за последние 20 лет из-за глобальных природных катастроф потеряла почти 3 триллиона долларов, говорится в докладе агентства <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по сокращению рисков глобальных катастроф.По данным организации, за период с 2000 по 2019 годы произошло 7 348 глобальных катаклизмов, которые унесли жизни 1,23 миллиона человек. В результате катастроф мировая экономика потеряла 2,97 триллиона долларов.Эксперты отмечают, что за предыдущие 20 лет, с 1989 по 1999 годы, было зафиксировано почти в два раза меньше природных катастроф - 4212. Они унесли жизни свыше 1,19 миллиона человек, а мировая экономика потеряла 1,63 триллиона долларов.Как отмечается в документе, рост природных катастроф в первое 20-летие нынешнего века связан с изменением климата и экстремальными климатическими условиями. В частности, почти в два раза увеличилось количество наводнений, а также стало больше штормов, периодов засухи, случаев лесных пожаров и температурных рекордов. Кроме того, стало происходить больше землетрясений и цунами, которые привели к самому большому количеству жертв среди населения.
https://ria.ru/20180605/1522075293.html
https://ria.ru/20200125/1563854955.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576444539_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_ff5e146377837e22a1f836c3e0fdba05.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, землетрясение, в мире

ООН оценила ущерб мировой экономике от природных катастроф за 20 лет

14:12 12.10.2020
 
© AP Photo / David J. PhillipАнгар для самолета после урагана Лаура в районе озера Чарльз, штат Луизиана, США
Ангар для самолета после урагана Лаура в районе озера Чарльз, штат Луизиана, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / David J. Phillip
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Мировая экономика за последние 20 лет из-за глобальных природных катастроф потеряла почти 3 триллиона долларов, говорится в докладе агентства ООН по сокращению рисков глобальных катастроф.
По данным организации, за период с 2000 по 2019 годы произошло 7 348 глобальных катаклизмов, которые унесли жизни 1,23 миллиона человек. В результате катастроф мировая экономика потеряла 2,97 триллиона долларов.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале. 3 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 05.06.2018
5 июня 2018, 11:46
Крупные извержения вулканов в мире в 2010-2018 годах
Эксперты отмечают, что за предыдущие 20 лет, с 1989 по 1999 годы, было зафиксировано почти в два раза меньше природных катастроф - 4212. Они унесли жизни свыше 1,19 миллиона человек, а мировая экономика потеряла 1,63 триллиона долларов.
"Мы упорно разрушительны. Это единственный вывод, к которому можно прийти, оценивая катастрофы за последние двадцать лет. COVID-19 - последнее доказательство того, что политические и бизнес-лидеры еще не настроились на мир вокруг них", - заявила, комментируя доклад спецпредставитель генсека ООН по сокращению рисков катастроф Мами Мизутори.
Как отмечается в документе, рост природных катастроф в первое 20-летие нынешнего века связан с изменением климата и экстремальными климатическими условиями. В частности, почти в два раза увеличилось количество наводнений, а также стало больше штормов, периодов засухи, случаев лесных пожаров и температурных рекордов. Кроме того, стало происходить больше землетрясений и цунами, которые привели к самому большому количеству жертв среди населения.
Последствия землетрясения в Албании - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
25 января, 03:38
Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
 
Обсудить0
ООНЗемлетрясениеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния