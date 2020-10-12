Баку заявил о взятии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе
13:11 12.10.2020 (обновлено: 13:54 12.10.2020)
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешли под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое время.
"Каждый день берется под контроль либо город, либо населенный пункт на оккупированных территориях. Сегодня могу сказать, что ряд населенных пунктов находится под нашим полным контролем, мы пока не зашли туда, с военной точки зрения в этом нет надобности. Через некоторое время мы сделаем объявления", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
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Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
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Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.