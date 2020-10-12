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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579396828.html
Баку заявил о взятии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешли под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:11
2020-10-12T13:54
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешли под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое время.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
контрнаступление
20
То есть перемирия нет, наступление азербайджанской армии продолжается?
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
РИА Новости
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, в мире

Баку заявил о взятии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе

13:11 12.10.2020 (обновлено: 13:54 12.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешли под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое время.

"Каждый день берется под контроль либо город, либо населенный пункт на оккупированных территориях. Сегодня могу сказать, что ряд населенных пунктов находится под нашим полным контролем, мы пока не зашли туда, с военной точки зрения в этом нет надобности. Через некоторое время мы сделаем объявления", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела города Гянджа
Последствия обстрела города Гянджа
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Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела города Гянджа
Последствия обстрела города Гянджа
2 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанВ мире
 
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