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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385065.html
Ереван настаивает на создании механизмов соблюдения перемирия в Карабахе
Ереван настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:19
2020-10-12T12:35
зограб мнацаканян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мид армении
ереван
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД Армении <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579388215.html
есть только один механизм - свалить с оккупированных территорий.
17
всё верно. И люди будут жить мирно и дружно. К тому же пусть сам не нарушает
12
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нагорно-карабахская республика
сша
ереван
РИА Новости
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зограб мнацаканян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, мид армении, ереван, в мире

Ереван настаивает на создании механизмов соблюдения перемирия в Карабахе

12:19 12.10.2020 (обновлено: 12:35 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ереван настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Продолжает поступать информация, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть важность введения верификационных механизмов, которые позволят достичь установления соблюдения этого режима", - сказал министр на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 12:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Кремле прокомментировали данные о нарушении перемирия в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАМИД АрменииЕреванВ мире
 
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