Ереван настаивает на создании механизмов соблюдения перемирия в Карабахе
12:19 12.10.2020 (обновлено: 12:35 12.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ереван настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Продолжает поступать информация, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть важность введения верификационных механизмов, которые позволят достичь установления соблюдения этого режима", - сказал министр на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе