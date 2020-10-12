https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385065.html

Ереван настаивает на создании механизмов соблюдения перемирия в Карабахе

Ереван настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД Армении Зограб... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:19

2020-10-12T12:19

2020-10-12T12:35

зограб мнацаканян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид армении

ереван

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД Армении <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201012/karabakh-1579388215.html

Иван Медведев есть только один механизм - свалить с оккупированных территорий. 17

Agasi Agasiyev всё верно. И люди будут жить мирно и дружно. К тому же пусть сам не нарушает 12

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нагорно-карабахская республика

сша

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, мид армении, ереван, в мире