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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579374487.html
Ереван заявил об участии на стороне Баку в Карабахе наемников ЧВК
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют "наемники, террористы и бойцы... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:34
2020-10-12T11:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Представитель министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> утверждает, что на стороне <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в Нагорном Карабахе воюют "наемники, террористы и бойцы частных военных компаний".По его словам, карабахские силы успешно противостоят им. "В соответствии с тактической и оперативной необходимостью Армия обороны может отступать, менять оборонительные рубежи, а также атаковать и контратаковать", - написал Ованнисян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
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нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Последствия ночных ударов по Степанакерту
Последствия ночных ударов по Степанакерту – на окраине разрушены частный дом и хозпостройки. Днем снова включалась сирена воздушной тревоги, очевидцы слышали беспилотник, но сейчас в городе спокойно, открыты кафе и магазины.
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арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Ереван заявил об участии на стороне Баку в Карабахе наемников ЧВК

11:34 12.10.2020
 
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют "наемники, террористы и бойцы частных военных компаний".

"Идет ожесточенная война, армянская армия ведет тяжелые бои с несколько раз превосходящими по численности турецко-азербайджанскими силами, которым полноценную поддержку оказывают турецкие ВВС, разведывательные и другие системы, большое количество наемников, террористов и частные военные компании", - написал Ованнисян в Facebook.

По его словам, карабахские силы успешно противостоят им. "В соответствии с тактической и оперативной необходимостью Армия обороны может отступать, менять оборонительные рубежи, а также атаковать и контратаковать", - написал Ованнисян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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